Leto konečne dorazilo k Ženevskému jazeru

Ženevské jazero ponúka jeden z najkrajších panoramatických výhľadov na Alpy a neopakovateľný pohľad na Mont Blanc (4808 m n. m.). Moje desiate leto pri tomto jazere začalo veľmi rozpačito. Od polovičky júna tu bolo obdobie dažďov.

Mont Blanc (Katarína Husáková)

Keď upršané dni skončili, ďalšie tri dni nás potrápil nepríjemný miestny vietor La Bise. Aktuálne sa už tešíme z blahodárneho slnka, modrej oblohy a bezvetria. Konečne! Už som prepadala miernej depresii, ktorú umocňovali správy zo Slovenska o neznesiteľných horúčavách.

O Ženevskom jazere (Lac Léman) sa žiada uviesť niekoľko encyklopedických faktov. Je najväčším jazerom na území Švajčiarska i Francúzska. Jeho rozloha je 582 km², dÍžka 72 a šírka 14 kilometrov. Je zároveň najväčším jazerom v Alpách a druhým najväčším jazerom v strednej Európe, s maximálnou hĺbkou 310 metrov. Základné údaje sa dajú vyčítať z nasledovnej mapy:

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Genfersee_FR.png)

Vidíte na nej pomyselné rozdelenie jazera na tri časti: Petit Lac, Haut Lac a Grand Lac, t. j. Malé, Horné a Veľké jazero. Tiež môžete vidieť, ktorá časť patrí Francúzsku, departmentu Haute-Savoie i časť patriacu trom švajčiarskym kantónom: Genève, Vaud, Valais. Nadmorská výška jazera je 372 m n. m. Mapa ponúka i zaujímavú informáciu o príslušných riekach. Tie získavajú väčšiu časť vody z topiaceho snehu a ľadovcov z okolitých hôr (na juhu a východe Savojské a Bernské Alpy, na severozápade pohorie Jura). Hlavným prítokom je rieka Rhône, ktorá sa do jazera vlieva deltou medzi mestečkami Le Bouveret a Villeneuve a jazero potom opúšťa pri Ženeve. Ďalšími prítokmi sú rieky Dranse, Venoge a Aubonne.

Vinice v Lavaux (Sona Frohlichova)

Počas desiatich rokov života pri tomto jazere mi k srdcu prirástla časť medzi Ženevou a Lausanne. Mestečká a dedinky, ktoré lemujú Ženevské jazero majú svoje osobité čaro, podmanivú atmosféru, bohatý kultúrny a športový život. Takmer každé mestečko sa pýši imponzantným hradom či zámkom, vinicami, múzeami, kaviarničkami či reštauráciami s lokálnymi pochúťkami, ale i plážami, prístavmi a letnými festivalmi. Z festivalov spomeniem Paleo, Jazz či Luna festival. S mojou priateľkou Marcelou sme kedysi mali prekvapivo veľa voľného času a pravidelne sme sa zúčastňovali ako dobrovoľníčky pri organizovaní športových a kultúrnych podujatí: maratónov, triatlonov či letných festivalov. Dokonca nám zverili pokladňu festivalu klasickej hudby Luna v malebnom mestečku Nyon:-) K tomu by som dodala len toľko, že Švajčiarsko ma často prekvapí na jednej strane obrovskou profesionalitou ako i na druhej strane občasným amaterizmom v organizovaní spoločenských udalostí. Keď si spomeniem na moju vtedy veľmi slabú francúzštinu v amatérskej pokladni renomovaného festivalu...Zmením radšej tému:-)

Na tomto festivale však neunikol mojej pozornosti famózny anglický huslista Nigel Kennedy, ktorý ma okrem fantastickému prevedeniu skladby Solitude upútal aj tým, že vystupoval v anglickom futbalovom drese a počas skladby zašiel občas sláčikom do blúzky svojej huslistke:-) Ak máte chuť a čas, započúvajte sa:

video //www.youtube.com/embed/tHnRB2A-p3Y

Spomínané mestečko Nyon je i sídlom futbalovej organizácie UEFA, a jej pracovníci majú očarujúci výhľad na Ženevské jazero.

Oblasť medzi mestami Lausanne a Montreux je považovaná za pravú švajčiarsku riviéru. Do Montreux sa zamiloval Freddie Mercury. Kúpil si tu jednu zo svojich rezidencií i nahrávacie štúdio, ktoré je aktuálne sprístupnené verejnosti. Jedna z teórií o mieste rozptýlenia popola Freddieho Mercuryho je práve toto jazero.

Nad Montreux si môžete i zalyžovať, prípadne sa vybrať na nezabudnuteľnú turistiku:-)

David Bowie si svoju rezidenciu vybral v hlavnom meste kantónu Vaud, v Lausanne, kde žil 18 rokov v zámočku Château de Signal. V tomto meste má sídlo i Medzinárodný olympijský výbor. Naozaj neviem, prečo som o týchto dvoch neprehliadnuteľných mestách pri Ženevskom jazere ešte nenapísala blogy...

Francúzsku stranu jazera ešte nemám úplne preskúmanú, ale aj tam už poznám niekoľko zaujímavých miest: Evian a Yvoire. O nich nabudúce...

Nielen pre daňové úľavy a vysokú kvalitu života, ale i pre diskrétny postoj obyvateľov k slávnym ľuďom sa na brehu Ženevského jazera usadilo množstvo osobností z radov politikov, spevákov, hercov a športovcov. To som už uviedla v mojom debutujúcom blogu Slovensko sa malo stať druhým Švajčiarskom

Na jazere premáva osobná lodná doprava. V lete sú neprehliadnuteľné kolesové parníky, ich flotilu tvorí 8 nádherných lodí: La Suisse, Savoie, Italie, Montreux, Rhone, Vevey, Helvétie a Simplon. Lodná spoločnosť ponúka zaujímavé tématické plavby, napríklad i so servírovaním syrového fondue.

(Christian Humbert)

(Christian Humbert)

Počas plavby sa môžete kochať pohľadom na terasovité vinice, ktoré tu vyrástli už v 18. storočí a vytvárajú nezameniteľný kolorit tohto jedinečného miesta. Terasy sa od jazera dvíhajú v kaskádach a umožňujú pestovať víno v prudkom svahu. Vína sú známe vysokou kvalitou i cenou. V roku 2007 boli vinice v oblasti LAVAUX zaradené do zoznamu UNESCO. Kráľom vín tu je považovaná odroda Chasselas, ľahké elegantné ovocné víno. Červené vína zastupuje predovšetkým odroda Pinot noir. O švajčiarskom víne som už tiež napisala blog: Švajčiarske víno sa vypije vo Švajčiarsku

(Christian Humbert)

V jazere žije 26 druhov rýb, na ktorých si môžete pochutnať v miestnych reštauráciach. Tradičnou lahôdkou je Filets de perches, ktorú odporúčam ochutnať na pláži v mestečku Gland, mimochodom pár metrov vzdialenej od rezidencie Michaela Schumachera.

Filet de perches (https://www.hotel-restaurant-de-la-plage.ch/)

Od roku 1939 sa na jazere každoročne konajú náročné jachtárske preteky Bol d'Or Mirabaud, najprestížnejšia súťaž tohto druhu na uzavretej vodnej ploche. Zúčastňuje sa jej vyše 500 posádok, ktoré majú na zvládnutie trasy Ženeva – Bouveret a späť maximálne dva dni a jednu noc. Za priaznivého vetra tí najrýchlejší dosahujú čas okolo 5 hodín. To však nebol prípad tohto roka, už 82. ročník sa konal za úplného bezvetria. Preteky boli nesmierne napínavé, prvých 5 lodí dorazilo so sekundovými rozdielmi. Víťazná posádka Ylliam Xll dosiahla čas 12h49'27''. Pohľad na jazero počas tohto spravidla júnového víkendu je impozantný.

Výnimočnými symbolmi Ženevského jazera sú: fontána Jet d'eau a hrad Chillon. Fontána ohromuje z obrovskej diaľky svojou neskutočnou silou, ktorá umocňuje vitalitu a energiu Ženevy. Vedie k nej kamenné mólo, ktoré je vždy plné turistov, túžiacich sa osviežiť striekajúcou vodou alebo získať čo najlepšiu fotku. O najvýznamnejšom meste na jazere, o Ženeve, už písať nebudem. Toto mesto som pri všetkej skromnosti bravúrne opísala v dvoch blogoch:-) Ženeva alias Paríž Švajčiarska (1. časť) a Ženeva alias Paríž Švajčiarska (2. časť)

Ženeva (Christian Humbert)

K hradu Chillon sa môžete dostať po súši aj po vode. Pamätníci si určite spomenú na povinné čítanie zo strednej školy, báseň Chillonský väzeň od Gordona Byrona. K jej napísaniu ho inšpiroval pobyt vo Švajčiarsku, počas ktorého navštívil aj tento hrad. Keďže na hrade boli uväznení predovšetkým politickí väzni, báseň je vyjadrením túžby po slobode. Hrad bol postavený v 13. storočí a je jedným z najzachovalejších stredovekých európskych hradov. Poloha hradu bola veľmi strategická, pretože umožňovala jeho panovníkovi vyberať mýto za cestu okolo jazera.

(Christian Humbert)

Wikipédia uvádza, že jazero nezamŕza, ale počula som od niektorých pamätníkov, že veru sa tak minimálne jedenkrát v 50-tych rokoch minulého storočia udialo. Ja som bola svedkom nevídanej krásy v roku 2012, keď ľad a mráz vytvárali takéto umelecké výjavy.

Zima pri jazere, 2012 (https://sorties-sophie.com/)

Versoix, 2005 (https://www.hautesavoiephotos.com/)

Ani neviem ako som sa dostala k zime, keď som chcela písať o lete:-) Letá sú tu spravidla čarovné. Takmer každé mestečko má svoju pláž, verejnosti voľne prístupnú. Napriek tomu, že pobrežie lemujú honosné rezidencie s privátnym prístupom k jazeru, stále zostáva množstvo nezastavaného priestoru na pešie prechádzky či cyklistické trasy. Jazero ponúka množstvo vodných športov, populárne sú tzv. Stand up Paddle. To by som niekedy rada vyskúšala:-)

(https://www.onefm.ch/)

Môj priateľ si nedávno urobil jazdu okolo celého jazera na motorke. Niektorí nadšenci to robia i na bicykli:-) Prešiel cca 185 km, s prestávkami to zvládol za 5 hodín. Toto potešenie som si dopriala včera aj ja, v sobotu skoro ráno som sadla na motorku ako spolujazdec a vyrazli sme:-) Výlet to bol parádny a už teraz sa teším na blog, ktorý vám z tejto cesty sprostredkujem...

(Christian Humbert)

V tomto článku som sa chcela predovšetkým pochváliť skutočnosťou, že leto konečne dorazilo k Ženevskému jazeru i poskytnúť niekoľko faktov o tomto magickom mieste. Rozlúčim sa vyznaním Freddiho Mercuryho:

Ak chceš nájsť pokoj v duši, príď do Montreux.