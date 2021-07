Nie som fanúšik adrenalínových športov, paragliding som však úspešne zvládla

Keď paragliding raz skúsite, okamžite si vás podmaní. Budete chcieť zažívať túto radosť i bezprostredný kontakt s prírodou znovu a znovu.

Ako uvádzam v názve článku, nie som vyznávačkou adrenalínových športov, práve naopak, mám z nich strach. Napriek tomu som sa rozhodla vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a zažiť niečo nové, nepoznané. Rozhodla som sa pre paragliding.

Toto dobrodružstvo som pred rokmi sľúbila synovi, v prípade úspešného ukončenia vysokoškolského štúdia. Splnenie sľubu mi trvalo niekoľko rokov, ale aktuálne som už úspešnou absolventkou tandemového paraglidingu.

Ako je zrejmé z mojich predchádzajúcich blogov, už dlhší čas žijem neďaleko švajčiarskych Álp a preto voľba miesta letu nebol problém. Zostávalo vybrať dátum.

Voľba miesta padla na dedinku Verbier, ktorá ma uchvátila svojou krásou počas tohoročnej lyžovačky: Verbier – švajčiarske lyžiarske stredisko nielen pre kráľovské rodiny a svetové celebrit, dátum na 25. jún 2021.

(Christian Humbert)

O paraglidingu toho veľa neviem, základné informácie som si prečítala na internete. Patrí medzi najmladšie a najdostupnejšie formy lietania. Pre pohyb vo vzduchu využíva špeciálne skonštruované krídlo z tkaniny, ktoré neprepúšťa vzduch a pri pohybe sa nafúkne do aerodynamického tvaru. V pripevnenej sedačke sedí pilot, prípadne pasažier. Tento šport je pomerne nenáročný na zvládnutie základných letových zručností, lieta sa celoročne. Za hlavnú sezónu pre termické tandemové lety sa považuje obdobie od mája do októbra.

Tandemový let trvá cca 20 minút. Vo Verbier sa lieta z vrchu Ruinettes z výšky 2200 metrov.

(https://www.randonnee-pedestre.ch/)

Podmienky pre dva mesiace dopredu naplánovaný let boli splnené. Ideálne počasie, svahovitý terén s prevýšením, sympatickí a skúsení inštruktori:-) Po krátkej príprave a kontrole celého upevnenia nasledoval dopredový štart, ktorý prebehol úspešne i napriek môjmu predčasnému pohodlnému usadeniu sa v sedačke:-) Po krátkom rozbehu z kopca (v mojom prípade to boli asi 3 kroky) sme sa vznášali v povetrí a vnímali priestor z vtáčej perspektívy. Dostavil sa neopakovateľný pocit slobody a voľnosti... Bol to môj prvý let, musím priznať aj trochu strachu. Celý čas som sa pevne držala povrázkov a veru moc som sa nehýbala. Periférnym videním som registrovala môjho vytrvalo mávajúceho syna, letiacieho vedľa mňa. Ja som zdvihla ruku len raz, namiesto mávania to bolo skôr gesto aby sa k nám susedná posádka nepribližovala, v obave, že sa nám prepletú plachty:-) Inštruktori to však mali pevne pod kontrolou.

Tandemový let môjho syna prebehol aj s malými parádičkami, v mojom prípade to bol pohodový vyhliadkový let :-) Inštruktori správne odhadli, kto potrebuje koľko adrenalínu...:-)

(https://verbier-summits.com/)

Pristátie bolo na počudovanie ešte jednoduchšie ako štart. Po niekoľkých krokoch sme hladko pristáli. Posádka môjho syna pristávala menej elegantne, priamo na zadnú časť tela:-)

Dedinka Verbier vytvára so svojimi horami a ľadovcami očarujúcu krajinu. Neopakovateľný zážitok je umocnený Alpami, ktoré vytvárajú magickú kulisu. V takomto čarovnom prostredí pôsobí už niekoľko rokov škola paraglidingu s celosvetovou reputáciou i s najlepšími bezpečnostnými normami. Majitelia, dvojičky Stuart a Mike, sa venujú lietaniu už 25 rokov, nalietaných majú viac ako 26 000 hodín. To mi dodalo potrebnú dôveru. Stretnutie prebehlo presne podľa plánu. Dvaja dobre vyzerajúci inštruktori okamžite prelomili ľady. Na úvod som podotkla, že som úplná začiatočníčka, aby s mojou pomocou pri lete nepočítali. Keď Mike vtipne zahlásil, že aj on letí prvýkrát, zostala som úplne pokojná a na let som sa tešila. Chlap so zmyslom pre humor má u mňa vždy vyhraté...

Počas letu som stihla môjmu inštruktorovi položiť aj niekoľko zvedavých otázok. Dozvedela som sa, že tandemový paragliding s ním absolvovali Bill Gates s rodinou, Richarda Branson s rodinou, dokonca aj Linda Mc Cartney. Celkom slušné referencie...:-)

Lola všetko pozorne sledovala a ťažko povedať, čo si myslela...

(Christian Humbert)

Po vzrušujúcom dopoludní sme zvyšok dňa trávili príjemnými prechádzkami v centre dediny Verbier, kde nás lákali vôňami vyhlásené reštaurácie ale i neodolateľné ponuky športových obchodov.

Dopriali sme si jazdu lanovkou na vrch Savoleyres (2345 m), odkiaľ sa nám naskytli nádherné výhľady. Za pekného počasia je možné obdivovať v plnej kráse Matterhorn, Grand Combine i Mont Blanc. Verbier je rajom pre letné a zimné športy. O niekoľko dní sa tiež stane dejiskom medzinárodného festivalu klasickej hudby.

Ešte niekoľko fotografií z lietania našich inštruktorov:

(https://verbier-summits.com/)

(https://verbier-summits.com/)

(https://verbier-summits.com/)

(https://verbier-summits.com/)

O lietaní ľudstvo dlho snívalo. Posadnutý ním bol aj výnimočný človek, Leonardo da Vinci, 1452 – 1519. Svet ho pozná predovšetkým ako maliara, ale on bol okrem iného aj úspešným vynálezcom. Dodnes je považovaný za univerzálneho génia s neuveriteľným myslením. Dlho študoval princíp lietania u vtákov. Svojimi vynálezmi predbehol dobu: nakreslil padák, helikoptéru, lietadlo, tank, pušku, ponorku či ľanový most. Mala som možnosť vidieť väčšinu nákresov, plánov a skíc pri prehliadke jeho posledného domova, ktorým bol zámoček Château du Clos Lucé vo francúzskom meste Amboise. Tam sme začínali našu nedávnu prehliadku zámkov na Loire a práve dom Leonarda da Vinciho bol pre mňa veľmi silným zážitkom.

(https://www.viator.com/)

Jeden z jeho citátov, súvisiaci s témou lietania:

Potom čo vyskúšate lietanie, budete navždy chodiť po Zemi s očami otočenými k nebu, pretože tam ste boli a tam sa vždy budete chcieť vrátiť.

Osvojila som si životnú filozofiu: Neľutovať veci, ktoré som v živote spravila a predchádzať ľutovaniu vecí, ktoré som v živote mohla spraviť a nespravila. Aj preto: paragliding úspešne absolvovaný:-)