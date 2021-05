Zápisník z detoxikačného pobytu (1. časť)

Tento týždeň trávim v regióne pohoria Dents du Midi, v lyžiarskom stredisku Champoussin, patriace obci Val-d'Illiez. Je súčasťou druhej najväčšej lyžiarskej oblasti v Európe Portes du Soleil, leží v nadmorskej výške 1597 metrov.

Napriek nepriaznivému počasiu náš dlhodobo plánovaný detoxikačný pobyt začal pred štyrmi dňami. Aktuálne začínam byť trošku hladná, ale držím sa:-)

V mojom predchádzajúcom blogu Boli ste už niekedy na detoxikačnom pobyte? som už uviedla základné informácie o detoxe a prípravnú fázu na jeho uskutočnenie.

A teraz už aktuálne z pobytu. Ubytovali sme sa v peknom penzióne v štýle horskej chaty, v ktorej máme k dispozícii okrem peknej izby aj bazén a saunu, fitness centrum, telocvičňu (pilates, joga), salónik s krbom a jedáleň (na príjemné popíjanie džúsov a čajov). Všetko veľmi milé a útulné. V krbe praskajúce drevo vytvára sviatočnú rodinnú atmosféru pre 20 účastníkov a 3 lektorov každý večer.

Pobyt sme začali veľmi pozvoľne. Počasie (dážď, sneh) nepraje turistike, tak trávime väčšinu dňa v chate. Ale nájdu sa odvážlivci, ktorí absolvujú 3 hodinovú ľahkú turistiku každý deň, bez ohľadu na výdatný dážd. Samozrejme, aj my vystrčíme nos z chaty, ale len tak alibisticky:-) Na naše prekvapenie dnes, keď píšem tento blog, sa na nás usmialo slniečko. Okamžite sme to využili na prechádzku do okolia.

A keďže sme v švajčiarskych horách, nesmú chýbať ani kravičky. Tieto sú obzvlášť sympatické, s hippies účesom:-)

Je toho veľa, čo ma motivuje vydržať sedem dní na ovocných a zeleninových džúsoch, prípadne očistných čajoch. Nie je to len o schudnutí zopár nadbytočných kilogramov, je to aj o zlepšení stravovacích návykov, eliminácii odpadových látok, obnovení bunečného metabolizmu, jednoducho o rozbehnutí ozdravného procesu v tele. Bonusom je neuveriteľný príliv blahodárnej energie.

Prvý deň som očakávala úvodné váženie na diagnostickej váhe, ktorá vám okrem hmotnosti prezradí koľko percent vody, tuku a svalstva máte v tele, prípadne kvalitu kostí či metabolický vek. Je veľmi zaujímavé sledovať ako sa hodnoty zmenia pri opätovnom vážení na konci pobytu. Sklamanie, porovnávanie úvodných a konečných údajov nebude. Palec hore v tomto smere pre detoxikačný pobyt na Slovensku:-)

Švajčiari prekvapili inými metódami. Potešil zápisníček, ktorý obsahuje množstvo dôležitých informácii o detoxikácii i priestor na osobné poznámky z večerných prednášok. Kovová škrabka na čistenie jazyka je ďalší milý darček. Zaujímavá je široká ponuka džúsov a očistných čajov: mätový, limetkový, tymiánový, verbenový, kamilkový, feniklový, ale i môj najobľúbenejší tropický rooibos, asi preto, že chutí sladko:) Na samooblužnom pulte, ktorý je k dispozícii počas dňa i noci, nechýbajú: citrón a zázvor a samozrejme rôzne koreniny. Palec hore pre detoxikačný pobyt vo Švajčiarsku:-)

Po štyroch dňoch pobytu sa začíname cítiť ľahšie a veru uťahujeme opasky:-) Relaxujeme, oddychujeme, plávame, cvičíme. Lektori zdôrazňujú, že máme počúvať svoje telo a deň stráviť podľa našich potrieb. Včera som sa cítila slabo, dostavili sa bolesti hlavy, tak som počúvala svoje telo a strávila deň vo wellnese:-) Takmer celý deň snežilo, v jednom vzácnom momente sa nám podaril zachytiť masív Dents du Midi v plnej kráse:

Dents du Midi (Christian Humbert)

Potrénovala som pamäť a naučila sa pomenovať a rozpoznať všetkých 7 vrcholov, ktoré presahujú výšku 3000 metrov: Cime de l Est, Forteresse, Cathédrale, Eperon, Dent Jaune, Doigts a Haute Crime:-)

K porovnaniu detoxikačného pobytu na Slovensku a Švajčiarsku ešte doplním informáciu, že na slovenskom pobyte bol prítomný lekár a mali sme tolerovanú i čiernu kávu, prípadne 1 dl ríbezľového vína. Samozrejme, ja som túto možnosť využila:-) Na pobyte vo Švajčiarsku sú lektori z radov špecialistov na výživu a terapeuti a povolenú máme pol kávovej lyžičky medu. Tiež využívam...

Detoxikačné a pôstne pobyty praktizujú i americké krásky Jennifer Anniston, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez, ale i 91-ročný šarmantný Clint Eastwood. Ten je veľkým fanúšikom pôstov, jeho najdlhší trval 22 dní. Netají sa zdravým životným štýlom a záujmom o zdravú výživu. Nepije, nefajčí, je vegetarián. Jeho vyjadrenie: "Keď dosiahnete určitý vek, ste šťastní, že ste ešte tu."

Metódou hladovania a pôstu sa zaoberajú mnohí vedci a lekári. Za výskum v oblasti autofágie, detoxikácie a obnovovania buniek získal japonský profesor Yoshinori Ohsumi v roku 2016 Nobelovu cenu v medicíne.

Blog ukončím slovami ďalšieho profesora z Californie Dr. Valtera Longo:

Je pravdepodobné, že pôst dvakrát za rok pridá roky života, prípadne pridá roky života v dobrom zdraví...