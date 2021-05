Boli ste už niekedy na detoxikačnom pobyte?

Aktuálne sa pripravujem na týždenný detoxikačný pobyt vo švajčiarskom kantóne Valais, v dedinke Val-d'Illiez. V pôstnych pobytoch nie som žiadny začiatočník, absolvovala som ich už niekoľko na Slovensku. A nedám na ne dopustiť:-)

My gurmáni to máme v živote ťažké. Teda aspoň tí, ktorí chcú nielen chutne jesť, samozrejme aj s občasnými prehreškami, ale aj zostať štíhli. Aj si pochutnávať po večeroch na dobrom syre a kvalitnom víne, prípadne čokoládovom dezerte, aj zostať zdraví a atraktívni vo vyššom veku. Tento problém riešim celý život:-) Názory na detoxikačné pobyty sú rôzne, a to i v radoch odbornej verejnosti. Ja som však na základe vlastnej skúsenosti zanieteným fanúšikom tejto očistnej metódy. O pobyte som prvýkrát počula od mojej kamarátky Katky zo Senice pred 10 rokmi. Seničania sú vždy o krok vpred:-) Ani na chvíľu som nezaváhala a prihlásila som sa na detoxikačný kurz do Senca, ktorý organizuje Mudr. Mária Fulová v rámci Školy verejného zdravia. Detoxikácia prebieha pod dohľadom lekára a prispôsobuje sa zdravotnému stavu účastníka. Závisí od vás ako ku kurzu pristúpite a či vydržíte celý týždeň fungovať len na ovocných a zeleninových šťavách či očistných čajoch. Môže sa to zdať náročné, ale opak je pravdou. Pre mňa je to dovolenka. Pozrite na tú prírodnú scenériu Slnečných jazier...

Takto prenádherne je v Senci na prelome marca/apríla. Okolo jazera môžete absolvovať každodenné prechádzky.

Ked si zoberiete dobrého parťáka: partnera, prípadne kamarátku, môžete sa počas detoxu zabávať aj takto:

V reštaurácii pri prázdnom stole je síce trochu smutno, ale bylinkový čaj sme si určite dopriali.

S kamarátkou je na pobyte bezkonkurenčne, môžete prerozprávať celé dni a noci:-) S detoxom tela prichádza i detox duše. Až sa vám zdá pobyt príliš krátky.

Voľba detoxikačného kurzu v Senci nebola náhodná. Slnečné jazerá sú obľúbenou rekreačnou lokalitou neďaleko Bratislavy. Jazero s rozlohou vyše 100 ha poskytuje rôzne možnosti pre športové i relaxačné aktivity. K Sencu mám špeciálny vzťah od detstva. Môj otec, ktorý takmer celý život pracoval pre denník Práca (pamätáte si Maturitu odborára?) sa staral okrem iného aj o podnikové chaty, aj o tú v Senci. Prázdniny pri Slnečných jazerách boli samozrejmosťou. Odvtedy prešli Slnečné jazerá veľkou zmenou. V areáli Sever, kde tradične stanovali českí turisti, je vybudovaný Aquapark. V areáli Juh si pamätám obrovský nános štrku, ktorý ma vždy fascinoval. Možno nebol až taký veľký, ale mne sa zdal v sedemdesiatych rokoch minulého storočia pozoruhodný:-) Aj som sa ho raz vybrala sama preskúmať na takom klasickom drevenom člne s dvomi veslami. Doveslovala som asi do polovičky jazera a prudký vietor ma začal nekontrolovateľne unášať. Ujal sa ma neznámy záchranca a dopravil šťastne na breh. Nemala som ani 10 rokov, ale nikto z dospelých si moju minimálne dvojhodinovú neprítomnosť nevšimol. Také bolo detstvo v 70-tych rokoch:-)

Teraz som ale naozaj veľmi odbočila od témy:-) Poďme späť k detoxikácii, počas ktorej sa zbavíte odpadových látok, obnovíte bunečný metabolizmus, zlepšíte funkcie orgánov a rozbehnete ozdravný proces v tele. Pôst je veľmi účinná metóda na liečenie mnohých chronických chorôb: cukrovka, ekzém, vysoký tlak, bolesti kľbov, obezita atď. Samozrejme tieto hodnotenia patria do kompetencie lekárov, ja môžem len potvrdiť, že takéto zlepšenia uvádzajú mnohí absolventi kurzov. Mňa chronické choroby zatiaľ obchádzajú a tak sa k tomu nemôžem vyjadriť uvedením vlastnej skúsenosti. Avšak ten neuveriteľný príliv blahodárnej energie a duševnej pohody, umocnený úbytkom na váhe je zreteľný.

Myslím si, že výber miesta pobytu je veľmi dôležitý. Na pobytoch som bola aj vo Vysokých Tatrách. A v tomto prípade je to už dovolenka snov. Denné prechádzky okolo Štrbského Plesa, exkurzia po kaviarničkach v Starom Smokovci, či špacírky v Tatranskej Lomnici sú pre mňa vždy sviatkom. Tie mi zase pripomínajú nespočetné Školy v prírode v Detskom raji v Tatranskej Lesnej, ktoré som absolvovala s mojimi neopakovateľnými kolegyňami zo Základnej školy v Devínskej Novej Vsi:-) Samozrejme by bolo hriechom nevyužiť toto prostredie aj na ľahšiu turistiku, či už k vodopádom, alebo k vysokohorským chatám a plesám.

Bonusom týchto pobytov sú večerné prednášky na tému zdravého stravovania a prevencie civilizačných chorôb. Všetko je založené na vašej dobrovoľnosti a pevnej vôli. Keď som absolvovala pobyt prvýkrát s mojim priateľom, chcela som mu ukázať popri detoxe naše podmanivé Tatry. Dovtedy poznal len jeho obľúbený Tatranský čaj, ktorý určite zohral nemalú úlohu v jeho rozhodnutí navštíviť Tatry. Získala som ho tiež s ubezpečením, že on si môže pobyt užívať ako turista, bez detoxu:-) Na moje prekvapenie absolvoval detox so mnou, a veru si ho už aj niekoľkokrát zopakoval.

Pozrite ako to Švajčiarovi pristane vo Vysokých Tatrách:-)

Aktuálne máme prípravnú fázu na detoxikačný pobyt v švajčiarskej dedinke Val-d'Illiez. Zmenili sme stravovanie a konzumujeme predovšetkým surovú stravu, ovocie a zeleninu. Musíme vynechať živočíšne potraviny a biele škroby a tiež upraviť pitný režim. Začínam si baliť turistický odev i obuv a samozrejme aj nejakú dobrú knižku. A určite napíšem blog, som zvedavá ako detox zorganizujú Švajčiari. Samozrejme, že som si už naštudovala okolie dedinky Val-d'Illiez a dozvedela som sa o tomto regióne veľa zaujímavostí.

Val-d'Illiez (https://www.regiondentsdumidi.ch/)

Je to región pohoria Dents du Midi (Zuby poludnia) v Chablaisových Alpách. Masív dlhý tri kilometre tvorí 7 vápencových vrcholov a je symbolom regiónu. V minulosti údajne podľa vrchov určovali miestni obyvatelia čas, preto asi aj názov Zuby poludnia:-)

Sedem vrcholov pohoria Dents du Midi (https://lesdentsdumidi.ch/)

Hrebeňovka Dents Blanche ponúka nádherné výhľady do údolia rieky Rhône i na vodnú nádrž Lac de Salanfe. Počas túr môžete obdivovať alpské jazerá, ľadovce, vodopády či horské priesmyky.

Dents du Midi (https://www.saint-maurice.ch/)

Myslím si, že to bude úžasné:-)