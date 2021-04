Verbier – švajčiarske lyžiarske stredisko nielen pre kráľovské rodiny a svetové celebrity

Les Quatre Vallées patria vo svete lyžovania k tomu najlepšiemu. Stredisko spája šesť lyžiarskych obcí: Verbier, Bruson, Veysonnaz, La Tzoumaz, Thyon a Nendaz. Má reputáciu luxusného lyžiarskeho strediska pre tých najbohatších.

V apríli som oslávila okrúhle narodeniny. Keby som bola pesimistka ostanem doma a budem plakať do vankúša. Nielen kvôli veku:-) Vzhľadom na pandemickú situáciu som nemohla vycestovať na Slovensko a rodina nemohla prísť do Švajčiarska. Rodina musela rešpektovať zákaz zahraničných dovoleniek a ja by som po príchode zo Slovenska musela absolvovať 10 dňovú karanténu. Znovu som sa musela vysporiadať s faktom, že život v cudzine obnáša aj smutnejšie chvíle a človek sa sem-tam ocitne sám bez rodiny a priateľov, t.j. vzťahov, ktoré si budoval desaťročia.

(Christian Humbert)

Keďže som optimistka, opäť som si raz povedala: "Vydržať!" :-) Ako útechu som si naplánovala silný cestovateľský zážitok. Voľba padla na lyžovačku vo Verbier.

Cabane Mont Fort (2457 m) (https://www.cabanemontfort.com/)

Jedna z mojich životných filozofií: tam kam môžu kráľovské rodiny a svetové celebrity, môžeme aj my "Obyčajní ľudia" :-) Poďme sa teda pozrieť do vysokohorskej dediny Verbier, v kantóne Valais, v obci Val de Bagnes.

(Christian Humbert)

Verbier som už okrajovo spomenula v predchádzajúcich blogoch: v nedávnom blogu Švajčiarsko – krajina, ktorá ma stále baví a tiež Ženeva alias Paríž Švajčiarska (1. časť), ktorý som uviedla paródiou na ženevský životný štýl: Gen´vois stäile.

Je roule qu'en Porsche, BMW ou en Audi A3

Et quand je veux skier, j'monte à Verbier ou Crans-Montana

video //www.youtube.com/embed/aOEngqD0Pa0

Keď Švajčiar povie, že ide lyžovať do Verbier znie to štýlovo, a keď odchádza na víkend na svoju chatu do Verbier, je jasné, že sa rozprávate s veľmi dobre situovaným Švajčiarom, prípadne s diplomatom či úspešným zahraničným podnikateľom z radov traderov a hedge fund manažérov.

Takto som zachytila spomínané chatky z diaľky:-)

Toto už je pohľad zblízka:

(https://www.reddit.com/)

A v interiéroch to vyzerá asi takto:

(https://www.alpineanswers.co.uk/)

Prečo táto prestížná rekreačná destinácia pôsobí ako magnet pre kráľovské rodiny a svetové celebrity? Verbier sa nachádza na slnečnej náhornej plošine vo švajčiarskych Alpách, je vstupnou bránou do lyžiarskeho raja nazvaného Les Quatre Vallées (Štyri údolia). Dedina profituje z úžasnej polohy v nadmorskej výške od 1500 do 3330 metrov. Leží oproti horskému masívu Grand Combine, ktorý sa hrdí najvyššími vrcholmi Álp. Lanovka premáva až na vrchol Mont Fort do výšky 3330 metrov, odkiaľ sa otvára nezabudnuteľný výhľad na Matterhorn, Grand Combine a Mont Blanc.

(https://www.greatbigcanvas.com/)

V celom stredisku je k dispozícii 410 kilometrov zjazdoviek a 67 vlekov, z toho vo Verbier nájdete 27 svahov a 22 vlekov. Najväčšia lyžiarska oblasť v Európe má všetko, čo sa od prvotriedneho zimného areálu očakáva. Zjazdovky od modrých až po čierne, vychýrené svahy Mont-Fort a Mont-Gelé, vynikajúce zázemie a perfektnú dopravnú infraštruktúru v celom areáli.

(Christian Humbert)

Verbier je známy i pre milovníkov freeride, okolo upravených zjazdoviek nájdete celý rad možností pre jazdu v hlbokom snehu. Svetoznáme sú preteky Xtreme, možno aj preto sa tu usadil freeridový lyžiar storočia Dominique Perret.

(https://www.onthesnow.co.uk/)

Dostupné sú zimné turistické chodníky, výlety na snežniciach, dve sánkarské dráhy o dĺžke 10 kilometrov a tiež 20 kilometrov bežeckých tratí s nádherným výhľadom na horské panorámy. Samozrejmosťou je snowpark a detské lyžiarske škôlky, ale i atrakcie ako paragliding a jazda na koni.

(Christian Humbert)

Dedinka ma okolo 3000 stálych obyvateľov, v zimnej sezóne môže počet vzrásť až na 35 000. Destináciu vyhľadávajú nielen britskí a škandinávski turisti, ale i svetové celebrity ako James Blunt, Ed Sheeran, Hugh Grant či Madonna a Diana Ross. Miliardár Richard Branson tu vlastní chatový complex The Lodge a svoju rezidenciu vo Verbier uvádza i jeden z najbohatších Čechov Karel Komárek. Lyžiarske podmienky i nočný život dobre poznajú i kráľovské rodiny, nevynímajúc princov Wiliama a Harryho. Princezná Eugenie tu stretla svojho manžela, ktorým je britský podnikateľ Jack Brooksbant. V jednom z najvychýrenejších nočných barov Farm Club oslavovala švagriná princa Charlesa Sarah Ferguson svoje 40. narodeniny.

Princ Harry vo Verbier (https://www.dailymail.co.uk/)

Princ Wiliam s rodinou vo Verbier (https://www.hellomagazine.com/)

V ponuke sú aj ďalšie slávne bary: Casbah, Coco Club a Farinet. Keď ich poslední hostia nadránom v lyžiarkach opúšťajú, prví lyžiari už odchádzajú na svahy:-) Takto si to pamätá aj moja priateľka Marcela, pôvodom z Vysokých Tatier. Vyzerá to u nej na zmenu priorít a minulý víkend mi poslala fotky z prvej rannej jazdy posledného lyžiarskeho dňa sezóny vo Verbier:-)

(Marcela Bonková)

(Marcela Bonková)

Povestné sú gurmánske zážitky v lokálnych reštauráciách, niektoré z nich sa hrdia aj michelinovskou hviezdičkou: Le Dahu, Au Vieux Verbier, Le Fer à Cheval, La Grange, Le Carrefour, La Table d'Adrien, Chez Dany, Mont-Rouge, Le Grenier. Raňajky sa podávajú aj vo výške 3300 metrov v Mont Fort Igloo a po nich si môžete dopriať adrenalín na čiernej bubnovitej zjazdovke.

Čierna zjazdovka Mont Fort (www.leshardis.com)

V roku 2018 bolo Verbier vyhlásené za najlepšie lyžiarske stredisko vo Švajčiarsku a hotel W Verbier za najlepší lyžiarsky hotel. Hotel je naozaj pekný, môžem potvrdiť. Trávila som v ňom víkend, mimo hlavnej sezóny:-)

Dedina má výborne vyriešenú dopravu. Ku vlekom sa dopravíte bezplatnou kyvadlovou dopravou, z obce v údolí Le Chable lanovkou, prípadne môžete využiť helikoptéru s príchodom priamo na svah :-)

A to stále nie je všetko. Svojich priaznivcov si tu už získali podujatia: Trailový beh Verbier St Bernard, preteky horských i elektrických bicyklov či festival klasickej hudby. Svoju etapu tu mala Tour de France i Tour de Suisse.

Trail Verbier St-Bernard (https://www.promosports.ch/)

Blog som začala nostalgicky, až pesimisticky, ale opak je pravdou:-) Narodeniny som oslávila na krásnom mieste s mojim priateľom. Napriek pandémii Švajčiari profitovali zo všeobecne miernejších opatrení, lyžovali celú sezónu. Lyžiarska sezóna vo Švajčiarsku sa uskutočnila. Vyzerá to tak, že miernejšie opatrenia v tejto krajine nevyvolali dramatické zhoršenie pandemickej situácie. Počet obetí na COVID-19 je k dnešnému dňu 10 622, čo je menej ako na menšom Slovensku...:-(

Atmosféra na svahoch bola jedinečná. Návštevníci Verbier si užívali nádherné slnečné dni, umocnené nezabudnuteľnými výhľadmi na okolitú krásu, ktorú vytvorila príroda. Na svahoch vládla pohoda, radosť, slušnosť, akoby si ľudia s pokorou uvedomovali, že im je dopriate viac ako v iných krajinách. Priznám sa, že som si plnými dúškami užívala čaro týchto neopakovateľných okamihov.

Aj malá oslava s rodinou môjho priateľa mi bola dopriata. Píšem teraz alibisticky, lebo som si všimla, že francúzsky hovoriaci priateľ si začína v googli prekladať moje blogy:-) Vtipkujem, všetko je v poriadku, pandemická situácia sa zlepšuje, Švajčiari vyhadzujú Slovensko z červenej listiny a vek je len číslo:-) Napokon výborne to vyjadril slovenský básnik Peter Gregor citátom:

Vekom sa kazí zrak, ale človek akosi lepšie vidí...