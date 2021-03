Švajčiarsky Le Gruyère – najlepší syr sveta

Na svetovom šampionáte syra, ktorý sa koná v meste Madison (USA), Le Gruyère získal titul najlepšieho syra už štyrikrát.

Z nadpisu je zrejmé, že tento blog bude o syre. Ale nebude len o ňom. Stredobodom pozornosti bude stredoveká obec Gruyères, vyhlásená za najkrajšiu dedinku Švajčiarska v roku 2014. Nachádza sa v dvojjazyčnom kantóne Fribourg. Je umiestnená na kopci a tvorí vstupnú bránu do Álp.

Gruyères som prvýkrát navštívila v roku 2012 a odvtedy patrí medzi moje najmilšie miesta. Zo všetkého, čo ponúka, sa vám bez preháňania zatočí hlava. Všetko je sústredené na relatívne malom priestore, na zoznámenie s regiónom vám budú stačiť dva dni.

Obec Gruyères je zaradená do Grand Tour of Switzerland, čo je 1600 kilometrov dlhá trasa po najväčších turistických atrakciách Švajčiarska.

Čo všetko môžete vidieť na tomto magickom mieste? Ponúkam vám stručný prehľad ôsmich tunajších zaujímavostí:

1. Château de Gruyères, hrad

Hrdo týčiaci sa hrad vidíte už z diaľky. Zaparkujete na jednom z mnohých parkovísk a po asi desať minútovom výstupe sa ocitnete na nádhernom stredovekom námestí, ktoré je lemované tradičnými obchodíkmi, reštauráciami s terasami či penziónmi. Snúbi sa tu staré s moderným, elegantné s divokým. Na konci zaujímavej prechádzky po dláždených kockách, počas ktorej neviete kam skôr pozrieť, sa vypína hrad z 13. storočia, opradený množstvom legiend. Ako to už býva zažil roky veľkej slávy ale i úpadku. Návštevníkom ponúka vzácne zbierky a exponáty dokumentujúce obdobie ôsmich storočí. Vzácne sú predovšetkým vitrážové okná a nástenné dekorácie.

(www.la-gruyere.ch)

Poloha hradu chráneného hradbami je vskutku výnimočná. Túto dominantu stredovekej obce nájdete na konci hlavnej ulice Rue de Château.

Hrad ponúka panoramatické výhľady na okolitú prírodu, hory, pastviny i jazero.

História tu na vás dýcha na každom kroku.

2. HR Giger museum, Château St-Germain

Múzeum si vás okamžite získa, alebo z neho budete utekať. Je cestou do mysle švajčiarskeho surrealistického umelca Hansa Ruediho Gigera, ktorý vo svojich dielach osciluje medzi životom a smrťou, snom a skutočnosťou, človekom a strojom. V najpodivnejšom múzeu sveta sa ponoríte do temného mysteriózného sveta sci-fi a futuristických bytostí. Ak vám náhodou nič nenapovedá meno tohto autora, určite si spomeniete na film Alien (Votrelec) z roku 1979. Práve za tento film získal H.R. Giger Oskara za špeciálne efekty. Ja som síce z múzea neutekala, ale pocity sa dostavili zmiešané…

3. HR Giger, bar

Podstatne lepšie sa cítim v štýlovom bare, ktorý sa nachádza oproti múzeu. Zariadenie baru, strop, podlahy, steny, všetko v štýle filmu Votrelec. V prítomnosti fantastických bytostí a kostier popíjate svoj obľúbený nápoj s mierne adrenalínovým pocitom, že ste sa ocitli v inom svete. Zážitok je to však jedinečný a originálny. Podobný bar sa nachádza i v rodisku HR Gigera v meste Chur, hlavné mesto kantónu Grisons. Údajne boli podobné projekty plánované i v mestách New York a Tokio.

4. La Maison du Gruyère, výrobňa syru

La Maison du Gruyère sa nachádza v kolíske horských pastvín, na úpätí hradu Château de Gruyères. Táto výrobňa syra vás pozýva objavovať proces výroby jedného z najlepších svetových syrov s chráneným označením pôvodu AOP Le Gruyère. Počas prehliadky sa vám v prípade použitia audiovizuálnych pomôcok prihovorí kravička Čerešnička (hovorí aj po česky). Aj keď to znie trošku infantilne, dozviete sa od nej množstvo mimoriadne zaujímavých informácií o tradičnej výrobe presláveného syra. Vedeli ste napríklad, že krava musí denne vypiť 85 litrov vody a skonzumovať 100 kilogramov čerstvej trávy? A to trávy nie hocijakej, je v nej obsiahnutých 75 chutí a vôní. Za splnenia týchto podmienok sa majiteľ kravičky môže tešiť denne z 25 litrov mlieka.

Vo výrobni sa dozviete o základných procesoch produkcie tohto 100 % prírodného syra, bez obsahu laktózy a gluténu. Tento tvrdý syr sa vyrába z nepasterizovaného kravského mlieka. Obsah tuku v sušine je 49 až 53 %, doba zrenia 3 až 25 mesiacov. Má obrovskú škálu chutí, od ovocnej až po orechovú. Švajčiari sa týmto vychýreným syrom delia s celým svetom, napriek tomu 60 % jeho výroby zostáva veru doma:-)

Koláč syru váži 35 kg, na jeho výrobu je použitých 400 litrov mlieka.

Priamo vo výrobni sa nachádza reštaurácia, v ktorej si môžete pochutnať na jednom z najlepších švajčiarskych syrových fondue.

Aktuálne sú švajčiarske reštaurácie zatvorené, a preto sme to s priateľom vyriešili kúpou syru v miestnej predajni. Tradičné "Apero" sme si pripravili na hotelovej izbe. Syr s lokálnym vínom chutil fantasticky.

5. Les Bains de la Gruyère, termálne kúpele

Čo by to bolo za rekreačné stredisko, keby sa tu nenachádzali termálne kúpele. Voda je bohatá na minerálne soli a zohriata na teplotu 34°C. Z troch veľkých bazénov, vonkajších a vnútorných, môžete obdivovať rozsiahlu panorámu okolitých hôr.

(https://www.sbb.ch/)

6. Moléson-sur-Gruyères, lyžiarske stredisko

V tejto oblasti si môžete zašportovať. Lyžiarske stredisko sa nachádza 5 km od stredovekej dedinky Gruyères. Ponúka 30 km zjazdoviek, vhodné pre rodiny s deťmi. Do medzistanice Plan-Francey (1520 m) jazdí pozemná lanovka. Nachádzajú sa tu sánkarske svahy, trasy na chôdzu v snežniciach, či zábavný park s bobovou dráhou. Tí náročnejší sa môžu vyviezť lanovkou do výšky 2002 m na vrch Moleson, ktorý ponúka panoramatické výhľady na Alpy i Ženevské jazero. Milým prekvapením je nová Via Ferrata i tradičná Chalet Fromagerie d'Alpage s výrobou lokálneho syra Vacherin Fribourgeois.

7. La Maison Cailler, výrobňa čokolády

Snívate o návšteve pravej švajčiarskej čokoládovne vychýrenej značky? Slávna továreň na čokoládu v dedinke Broc vám ponúkne interaktívnu prehliadku múzea i s prezentáciou výroby čokolády a následnou degustáciou. Forma prezentácie histórie a výroby čokolády je vskutku jedinečná. Všetko to začína vo výťahu akoby vytvorenom z čokolády.

Na fotografii dole vidíte dobre. Značka Cailler oslávila už svoje 200. výročie.

8. Lac de la Gruyère, jazero

V regióne sa nachádza i umelo vytvorené jazero s dĺžkou 13,5 kilometra. Vzniklo pri výstavbe vodnej priehrady Rossens dokončenej v roku 1948. Využíva sa na letné športy, počas prechádzky okolo jazera môžete v určitom ročnom období, keď to hladina vody dovolí, prejsť peši na jeden z ostrovov.

(www.la-gruyere.ch)

Syrové fondue odporúčam ochutnať i v tejto "chalet" na fotografii. Nemôžete ju prehliadnuť, dominuje na námestí. Určite si objednajte fondue moitié-moitié, zložené z dvoch výnimočných syrov: Le Gruyère AOP a Vacherin Fribourgeois AOC:-) Potom si môžete dopriať ich preslávený dezert Meringues à la double crème, ktorému ja mimochodom neviem prísť na chuť:-(

Všetky moje návštevy povinne absolvujú jednodňový výlet do tohto regiónu. Ak tam niekto z vás so mnou nebol, okamžite to u mňa reklamujte a po tejto pandemickej potvore to napravíme...:-) Pre mňa je vždy sviatkom, aj keď po x-tý krát sprevádzať mojich blízkych týmto čarovným regiónom.