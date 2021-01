Výroba luxusných švajčiarskych hodiniek na švajčiarskej Sibíri.

Valée de Joux je údolie v pohorí Jura, v kantóne Vaud, cca 50 km od Ženevy. Pre extrémne studené podnebie sa nazýva Sibír Švajčiarska. Jeho návštevu odporúčam milovníkom luxusných hodiniek, panenskej prírody i celoročných športov.

Valée de Joux sa nachádza na juhozápade masívu JURA, 10 kilometrov od hraníc s Francúzskom. Drsná klíma z neho robí čiastočne izolovanú oblasť. Dôvodom je nepriaznivá orientácia údolia z klimatického hľadiska. Severný vietor Bise zapríčiňuje v tejto oblasti veľmi kruté zimy. Rovnaký vietor sa často vyskytuje i pri Ženevskom jazere. Dnes tu fučal celý deň a predovšetkým v noci spôsobuje hrôzostrašné zvuky. Je studený, suchý a nepríjemný. Miestni ľudia hovoria, že spravidla trvá 1, 3, 6 alebo až 9 dní. Ale späť k nášmu čarovnému údoliu. Nadmorská výška údolia sa pohybuje od 1010 do 1445 metrov, dĺžka údolia je 25 kilometrov. S radosťou vám predstavím prírodné i materiálne skvosty tejto oblasti.

Valée de Joux (twitter.com)

Okrem smrekových lesov a pastvín tu nájdete tri jazerá: Lac de Joux, Lac Brenet a Lac Ter. Najväčším je jazero Lac de Joux s rozlohou 9 kilometrov štvorcových a maximálnou hĺbkou 32 metrov. Práve toto jazero je tunajším prírodným klenotom. V lete ponúka množstvo vodných športov, od plavánia, potápania až ku kitesurfingu.

Valée de Joux (www.cheese-awards.ch)

(Katarína Husáková)

V zime sa premení na prírodné klzisko, jedno z najväčších a najkrajších v Európe. Aby z neho vznikla súvislá ľadová plocha, musia byť splnené tieto podmienky: teplota viacerých po sebe nasledujúcich nocí – 20 °C, bezvetrie a hrúbka ľadu minimálne 7 centimetrov. Splnenenie podmienok a otvorenie prírodného klziska pre širokú verejnosť sa podarí spravidla koncom januára. Keď mi priateľ na Troch kráľov navrhol: Poďme sa pozrieť, či je jazero zamrznuté, neváhala som ani minútu. Mám rada toto miesto. Už počas cesty v aute mám pocit, že vstupujeme do nádhernej ľadovej, panenskej, rozprávkovej divočiny.

(Christian Humbert)

Čiastočne nedotknutú prírodu si oblasť zachováva i napriek 4 lyžiarskym strediskám a 11 vlekom. Ponúka 42 kilometrov lyžiarskych svahov, 220 kilometrov bežeckých tratí, ale i možnosti na sánkovanie či chôdzu v snežniciach. Je to oblasť ďaleko vzdialená od komerčných stredísk typu Crans Montana, Verbier či Zermatt:-)

Zamrznuté jazero (/www.myvalleedejoux.ch/)

Výlet do tohto magického údolia (vzhľadom na ruku v sadre) sme poňali ako prechádzku v lese a okolo jazera.

(Christian Humbert)

Lac de Joux (Christian Humbert)

Môjmu pozornému oku tiež neuniklo, že jedna z reštaurácií na brehu jazera (prekvapivo otvorená), ponúka na tabuli s nápisom Le chocolat chaud maison à l'emporter varenú čokoládu. Sladká odmena po prechádzke bola zaručená:-) Priateľ na spiatočnej ceste medzi rečou prehodil, že do údolia sa musíme vrátiť aj na budúci týždeň. Som si istá, že to bude práve kvôli čokoláde. Domáca varená čokoláda bola vskutku excelentná.

(Christian Humbert)

Vallée de Joux je tvorené tromi obcami: Le Chenit, Le Lieu a L´Abbaye. Ich súčasťou je niekoľko menších dediniek, ktoré sa považujú za kolísku švajčiarskeho hodinárstva. Svoje výrobne tu majú najslávnejšie značky luxusných švajčiarskych hodiniek. Spomeniem značky: Brequet, Audemars Piquet, Blancpain, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, ale i Patek Philippe a mnohé ďalšie.

Keď žijete nejaký čas vo Švajčiarsku, záľuba či obdiv k hodinkám a hodinárskemu remeslu sa dostaví skôr či neskôr. Toto poctivé remeslo si vyžaduje predovšetkým zručnosť, trpezlivosť a znalosť fungovania jemných mechanizmov.

Hodinársky majster Philippe Dufour pri práci (www.illustre.ch)

Švajčiari sú na svoju dlhoročnú tradíciu hodinárčiny právom hrdí. Ich hodinky nie sú len symbolom kvality, ale tiež nositeľmi hodnôt, preverených minulosťou. Remeslo bolo predávané z generácie na generáciu a dodnes si udržalo významnú úlohu v krajine. Prečo sú Švajčiari majstrami tohto remesla a prečo práve v oblasti Vallée de Joux?

(http://wwwt.lbtr.admin.ch)

Švajčiarsko nemá takmer žiadne nerastné suroviny. Priemysel sa zameriava na výrobky s malou spotrebou surovín, ktoré si vyžadujú vysoko kvalifikovanú prácu, ako napríklad presné strojárstvo, hodinárstvo. Možno i z tohto dôvodu sa skromní obyvatelia "Údolia", nazývaní Combiers, rozhodli v letných mesiacoch pracovať v oblasti poľnohospodárstva a počas dlhých zimných, studených a veterných večerov sa venovali hodinárstvu. Vďaka svojej pracovitosti a usilovnosti sa stali svetovou veľmocou v tomto priemysle.

Prichádzam k časti blogu, na ktorú som sanajviac tešila. Ponúkam vám malú prezentáciu modelov prestížnych hodiniek, vyrobených vo Valée de Joux. Doplním ešte, že niektoré sú dotiahnuté do dokonalosti a vyrábané na mieru:

Audemars Piquet je jednou z najvýznamnejších značiek tohto údolia. Bola založená v Le Brassus v roku 1875. Súčasťou výrobne je i ultramoderné múzeum, kde sú zaznamenané všetky hodinky predané od založenia spoločnosti. To znamená, že by sme tam mohli nájsť i záznam o kúpe hodiniek nášho bývalého ministra financií či dopravy, s rezidenciou v Cannes. Údajne sa pohybujú v sume cca 70 000 EUR.

Múzeum Audemars Piquet (myvalleedejoux.ch)

Ambasádorom tejto značky je švajčiarsky tenista Stanislas Wawrinka. Stan patrí k ojedinelým hráčom, ktorí hrajú tenis s hodinkami na ruke i na grandslamových turnajoch.

Audemars Piquet (www.leblogamontres.com)

V údolí si otvorila pobočku i ďalšia vychýrená značka Patek Philippe. Táto firma má hlavné sídlo v Ženeve. Vznikla v roku 1851, zakladateľmi boli dvaja hodinári, poľského (Patek) a francúzskeho (Philippe) pôvodu. To mi pripomína, že som si stále nenašla čas na návštevu svetoznámeho múzea Patek Philippe v Ženeve...

Patek Philippe (www.montres-de-luxe.com)

Veľmi zaujímavú históriu má značka Vacheron Constantin. Je to najstaršia hodinárska manufaktúra s nepretržitou prevádzkou, a to od roku 1755. Na Mierovej konferencii v Ženeve v roku 1955, štyria zástupcovia vtedajších najväčších svetových mocností, dostali ako darček hodinky tejto značky.

Vacheron Constantin (www.magmontres.fr)

Symbolom značky je od roku 1880 Maltézsky kríž.

Hodinky Vacheron Constantin s maltézskym krížom (forum.chronomag.cz)

V malej dedinke údolia Valée de Joux v Le Sentier vznikla v roku 1833 manufaktúra, ktorú založil Antoine LeCoultre. Značka Jaeger-LeCoultre sa môže pochváliť hodinkami s večným kalendárom, ktorý ukazuje deň, mesiac, rok i fázy Mesiaca na 122 rokov dopredu.

Jaeger-LeCoultre (monochrome-watches.com)

Na záver som si nechala značku Blancpain. Na výrobe unikátnych modelov tejto značky sa zúčastňujú odborníci na prácu s glazúrou. Model X Fathoms, ktorý nadväzuje na svojho predchodcu Fifty Fathoms sa považuje za najlepšie mechanické hodinky všetkých čias, určené pre potápačov.

Hodinky Blancpain X-Fathoms (monochrome-watches.com)

Pre dámy odporúčam niečo elegantnejšie:-)

dámske hodinky Blancpain (www.montres-de-luxe.com)

Vybrali ste si? Ja by som si veru vybrala:-) Ale to by som musela byť vrcholovým športovcom, hviezdou Hollywoodu alebo politikom na Slovensku...