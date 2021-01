Švajčiari i počas sviatkov upravovali opatrenia proti šíreniu COVID-19

V nadpisoch viacerých mojich blogov, venovaných problematike COVID-19 vo Švajčiarsku, prevládajú slová: zavádzanie, uvoľňovanie, sprísňovanie, podceňovanie, s rúškami, bez rúšok a stále dokola. Zmeny pokračovali i počas sviatkov.

Federálne i kantonálne autority vo Švajčiarsku nekompromisne sledujú krivku infikovanosti a prioritne chránia nemocnice pred kolapsom. V predchádzajúcom blogu Švajčiarsko má nového prezidenta som uviedla, že zavádzané opatrenia sú často kantonálne, vzhľadom na rozdielne čísla reprodukcie vírusu. V rámci celého Švajčiarska bolo reprodukčné číslo ešte začiatkom decembra na hodnote 0,78, pred Vianocami stúplo na 1,06. Prekvapivo si polepšili frankofónne kantóny, kde miera reprodukcie klesla pod kritickú hodnotu 1.

Švajčiarske kantóny (jeretiens.net)

Uvediem príklady reprodukčných čísiel vírusu vo frankofónnych kantónoch:

Vaud – 0,92 Neuchâtel – 0,92 Fribourg – 0,96 Valais – 0,97 Genève – 1,00

Kritickejšie na tom boli nemecké kantóny, preto i opatrenia boli prísnejšie. Rozdielnosť v opatreniach vyvolávalo menšiu či väčšiu nespokojnosť, určité problémy s akceptovaním opatrení teda neobišli ani Švajčiarsko...

Príklady reprodukčných čísiel vírusu v nemeckých kantónoch:

Lucerne – 1,20 Berne – 1,11 Zurich – 1,07 Appenzell – 1 ,16 Bâle – 1,03

Názvy kantónov uvádzam vo francúzštine. Jednak je to pre mňa jednoduchšie a jednak už v minulých blogoch som sa rozhodla použiť francúzske výrazy s tým, že možno sa na čitateľov mojich blogov (ktorí nehovoria po francúzsky) sem-tam niečo nalepí:-) Francúzština je nádherný jazyk a otvára neuveriteľné obzory...

Ale späť k opatreniam:-) Z uvedeného vyplýva, že vo francúzsky hovoriacich kantónoch sme si mohli užívať Vianoce s otvorenými reštauráciami i lyžiarskymi strediskami až do 27. decembra. Aktuálne, vzhľadom na stúpanie reprodukčného čísla k hodnote 1 sa opatrenia sprísňujú, a to s platnosťou od 4. januára t.j. od dnes. Okrem reštaurácií musia ostať zatvorené i bufety v lyžiarskych strediskách, múzeá, kiná, divadlá, športové centrá, knižnice atď. Naopak žiaci a učitelia sa dnes vracajú do škôl, obchody a služby zostávajú otvorené.

Doteraz sme stále riešili zavádzanie a uvoľnovanie opatrení. Od tohto týždňa začíname byť konfrontovaní s vakcináciou proti COVID-19. U môjho zamestnávateľa musím oznámiť do 6. januára, či mám záujem o očkovanie. Písomný súhlas som poslala poštou hneď po Vianociach. Očkovanie vo Švajčiarsku bude dobrovoľné a hradené poisťovňou. Cieľom Švajčiarov je v čo najrýchlejšom možnom čase (6 mesiacov) zaočkovať šesť miliónov obyvateľov, t.j. 75 % populácie. Prioritne budú očkované osoby staršie ako 65 rokov a osoby s chronickými ochoreniami. Potom budú nasledovať: zdravotnícky personál, rodinní príslušníci starších a chorých ľudí, zdravotne postihnutí ľudia v zariadeniach a nakoniec všetci, ktorí o očkovanie prejavia záujem. Dnes som sa dočítala vo švajčiarskych médiách, že očkovacie látky budú dodávať tri farmaceutické korporálne spoločností: BioNTech/Pfizer, Moderna a Oxford /AstraZeneca.

Rozhodnutie o vakcinácii určite nie je jednoduché pre nikoho z nás. Ja som však pre očkovanie rozhodnutá a to v najrýchlejšom možnom čase. Považujem to za správne rozhodnutie, i keď mi nie je úplne ľahostajná skutočnosť, že očkovacia látka bola vyvinutá a predovšetkým testovaná v rekordnom čase. Na druhej strane, bez hromadného očkovania, hrozí pretrvávanie vírusu so všetkými tragédiami, rizikami a obmedzeniami, ktoré pandémia prináša. Rozhodnutie je ponechané na každého z nás...