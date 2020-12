Silvestrujem síce bez Covid-19 ale so zlomenou rukou

Na Silvestra často bilancujeme rok, ktorý sa chýli k svojmu záveru. Spomínam si na veľa zaujímavých, príjemných i nepríjemných momentov tohto roka. Stala som sa blogerkou denníka SME, napísala 25 článkov a som na ne hrdá.

Články boli vydarenejšie i menej vydarené. V každom prípade mi prinášali radosť. Bola som vďačná za každého čitateľa, ktorý klikol na môj blog.

Silvestrujem v krajine, kde žijem už takmer 10 rokov, vo Švajčiarsku, pri Ženevskom jazere. Radšej by som síce sviatkovala na Slovensku, nuž ale niekedy sa človek musí prispôsobiť aktuálnej situácii. Ráno som rozmýšľala nad programom na dnešný deň. Nedá sa toho veľa vymyslieť, vzhľadom na spoločenskú situáciu ale malé radosti si treba robiť každý deň bez ohľadu na prekážky. Rozhodla som sa napísať blog. Nevedela som síce o čom, ale povedala som si, že jubilejný 25. blog môže byť osobnejší a tak trochu o ničom:-)

Počasie pri Ženevskom jazere je momentálne premenlivé, striedavo prší a sneží. Je to tu také melancholické. Máme však krásný výhľad na pohoria Alpy a Jura a zasnežené vrcholky hôr nám dodávajú sviatočnú atmosféru najkrajších dní roka.

Obchody sú otvorené, boli sme sa poprechádzať v prenádhernom obchode Schilliger, ktorý ponúka sortiment pre záhrady i domácnosti vo veľkolepejšom prevedení. Má povesť obchodu určeného pre bohatých Ženevčanov. Každý rok doslova ohúri vianočnou dekoráciou. Urobila som si malú radosť a kúpila niekoľko zlacnených vianočných dekorácii, s nádejou ich použitia počas budúcich radostnejších Vianoc:-) Pozrite sa na tú nádheru...

(https://www.schilliger.com/)

(Christian Humbert)

(https://www.schilliger.com/)

(https://www.schilliger.com/)

(Christian Humbert)

Následne sme sa vybrali do mestečka Morges, o ktorom som už písala v mojich blogoch. Máme tam obľúbenú čokoládovňu značky Christian Boillat a domáca horúca čokoláda, ktorú sme popíjali počas prechádzky pri jazere, chutila výnimočnejšie ako obvykle. Potom som sa už tešila na vzácnu chvíľu, počas ktorej si sadnem k počítaču so slovenskou klávesnicou a napíšem tento blog o ničom:-) Môžem si to dovoliť, pretože mám zlomenú ruku a prípravou večere je poverený môj priateľ. Mňam, bude robiť Filet mignon aux morilles.

(http://www.lesrecettesdevirginie.com/)

Neviem, či to je dobrý signál alebo naopak, zlomenina sa mi prihodila prvýkrát v živote.

Ale pekne od začiatku. Rozhodli sme sa stráviť Vianoce v lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Jemne snobský rezort sa nachádza v srdci švajčiarskych Álp vo frankofónnej časti kantónu Valais, v nadmorskej výške 1500 m. Lyžiarske stredisko pozostáva zo 140 km zjazdoviek a zahrňa i ľadovec Plaine Morte vo výške 2927 metrov. Stredisko pravidelne poriada závody Svetového pohára v lyžovaní. Stredisko je určite dobre známe našim dvom Top lyžiarkam Veronike Zuzulovej i Petre Vlhovej.

(Christian Humbert)

(Christian Humbert)

Crans-Montanu som zažila už aj v lepšej forme. Napriek otvoreným zjazdovkám, barom i reštauráciam bola poloprázdna a bez svojho tradičného čara. Mne však nemohlo nič pokaziť moju sviatočnú náladu, uvedomujúc si, že som v príjemnej spoločnosti a na horách. Lyže sme mali síce so sebou ale po zrelej úvahe sme sa rozhodli nelyžovať a stráviť pobyt príjemnými prechádzkami po okolí. Priznám sa, že nás v rozhodnutí nelyžovať ovplyvnilo i vyjadrenie ministra zdravotníctva. Alain Berset pred Vianocami vyhlásil, že lyžiarske strediská zostanú síce otvorené ale necháva každému na zváženie. Veľmi razantne pridal vetu: Réfléchissez bien, les hôpitaux sont pleins. Rozmyslite si to dobre, nemocnice sú plné.

Vedeli sme tiež, že reštaurácie sa vo Švajčiarsku budú zatvárať 27. decembra tak sme si chceli dopriať i gastronomické zážitky. Prechádzky i návšteva reštaurácií síce nedopadli úplne podľa našich očakávaní, ale ako hovoria Francúzi: C'est la vie:-)

Počas romantickej nočnej prechádzke pri lampášikoch som sa pošmykla, spadla a ešte ďalších šesť dní tvárila, že ruka síce pobolieva, ale nie je to nič vážne... Predvčerom som toto zbytočné hrdinstvo vzdala a navštívila nemocnicu. Milú mladú lekárku som presviedčala, že to určite nie je zlomené. Tá však skonštatovala ešte pred RTG, že to je určite zlomené:-)

(Christian Humbert)

Ten večer bol skutočne výnimočný. V rámci sviatočnej atmosféri som sa rozhodla ochutnať Risotto aux truffes blanches. Rizoto s bielymi hľuzovkami, ktoré sú vyhlásenou delikatesou s extrémne zriedkavým výskytom. Vyhľadávajú ich špeciálne vycvičené psy a ošípané. Na moje prekvapenie čašník priniesol objednané jedlo, rizoto bez prísad. Servíroval ho s malým divadielkom ohľadne prezentácie tejto huby, ktorú potom pred mojimi očami odvážil a začal strúhať priamo na môj tanier s rizotom. Údajne som mala povedať STOP, ale zastavil ho až môj priateľ, ktorému sa to už celé nepozdávalo. Po prevážení hľuzovky nám čašník s prehľadom oznámil, že nastrúhal 18 g huby. Cena 1 gramu bola 10 CHF.

(http://www.renardsgourmets.com/)

Jedlo som si moc nevychutnala, naopak jedla som ho s horkou príchuťou. A hlavne som to celé nepochopila, boli sme v hlučnom bare, síce s vynikajúcou speváčkou ale nepočuli sme si vlastného slova. Môj priateľ, ktorý nikdy nič nereklamuje, v tomto prípade urobil malý škandálik a zjednal cenu na polovicu:-) Mne je úplne jasné, že už nikdy nedostanem chuť na hľuzovku bielu. Dočítala som sa však, že pôsobí ako prírodný botox, tak dúfam, že som po tých 18 gramoch aspoň trochu omladla...

(Christian Humbert)

Snažím sa byť vtipná, ale je to taký smiech cez slzy. Ďaleko od domova. Čítam, že nemocnice sú plné, vo väzení nepochopiteľná samovražda.

Napriek všetkému Vám prajem krásny večer a radostnejší rok 2021:-)