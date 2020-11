Švajčiari zavádzali opatrenia opäť medzi poslednými a uvoľňujú medzi prvými

Švajčiari si razia svoju vlastnú cestu i v druhej vlne pandémie COVID-19. Prioritne presadzujú kontrolu nad krivkou infikovaných a chránia nemocnice pred kapacitným kolapsom. Miera reprodukcie vírusu je aktuálne 0,78.

Čo sa aktuálne deje vo Švajčiarsku? Postupne sa uvoľňujú opatrenia, ktoré boli zavádzané v jednotlivých kantónoch od konca októbra. Francúzsky hovoriace kantóny už neobsadzujú najvyššie priečky najviac postihnutých oblastí v rámci Európy.

Opatrenia v rámci kantónov boli síce rozdielne, ale vo všeobecnosti Švajčiarsko presadzovalo tzv. "polouzavretie". V kantóne Vaud, som si ho takmer nevšimla. Do práce chodím ako obyčajne, školáci chodia do školy, obchody sú otvorené, rúška nosíme predovšetkým v interiéri. Kadernícke a kozmetické salóny zostali tiež v prevádzke. Kiná, divadlá a reštaurácie sú však zavreté.

Napriek tzv. polouzavretiu, počet nových prípadov COVID-19 sa vo Švajčiarsku znižuje na polovicu, každé dva týždne. Treba však dodať, že počet hospitalizovaných pacientov zostáva vysoký a počet úmrtí znepokojujúci. Nadmerná je hlavne úmrtnosť u osôb starších ako 65 rokov. Ozýva sa i kritika do vlastných radov od Daniela Kocha, ktorý bol označovaný ako švajčiarsky Monsieur COVID-19 počas prvej vlny. Prílišná pozornosť sa venovala uvoľňovaniu opatrení na úkor príprav na druhú vlnu pandémie. Svetová organizácia zdravia OMS bola vo vyjadreniach ešte kritickejšia: Švajčiarsko počas leta spalo, nepredpokladalo druhú vlnu.

Vo Švajčiarsku nie sme konfrontovaní neustálym zdôrazňovaním aktuálnych čísiel infikovaných. Moderátori správ nenosia rúška a hlavné správy sa pandémii venujú už len okrajovo. Výnimočne kvôli blogu som si v jeden deň tohto týždňa pozrela aktuálnu situáciu. Z vykonaných 28 740 testov bolo 4509 pozitívnych, hospitalizovaných pacientov bolo 198 a počet úmrtí 79. Nemocnice hlásia 80 % vyťaženosť lôžok intenzívnej starostlivosti.

Švajčiarska vláda oznámila uvoľňovanie opatrení v tomto rozsahu:

Múzeá, galérie, knižnice sa otvárajú 1. decembra.

Kaviarne a reštaurácie budú otvorené od 10. decembra, s otváracími hodinami od 6.00 do 23.00 h.

Fitnescentrá sú otvorené od minulého týždňa, plavárne sa budú otvárať postupne.

Rodinné či spoločenské udalosti zostávajú limitované počtom osôb (svadby a krstiny – 5 osôb, bohoslužby – 30 osôb, pohreby – 30 osôb).

Rodinné stretnutia počas sviatkov, od 18. decembra do 3. januára, budú povolené v počte 10 osôb.

Kiná, divadlá, koncertné sály, botanické a zoologické záhrady zostávajú zatiaľ zatvorené.

Čerešničkou na torte sú lyžiarske strediská, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou počas zimnej sezóny vo Švajčiarsku otvorené a to i napriek tlaku zo strany susedných alpských krajín, ktoré žiadajú ich plošné uzavretie. Bolo by veľkým prekvapením, keby Švajčiarsko zmenilo svoje rozhodnutie v tejto otázke. Dokonca to vyzerá i na podporu zo strany Rakúska, ktoré si tiež nechce nechať uniknúť tohoročnú lyžiarsku sezónu. Uvidíme za akú cenu...

Je zrejmé, že špeciálnym opatreniam na svahoch a vlekoch sa nevyhneme. Rúška, dodržiavanie vzdialenosti a dezinfekcia rúk budú samozrejmosťou. Bufety na svahoch sa budú otvárať a zatvárať súčasne s prevádzkou vlekov a lanoviek.

(www.esf.net)

Osobne sa tento rok teším do lyžiarskeho strediska Crans Montana, odkiaľ vám určite sprostredkujem vianočný blog. A keď sa nebude lyžovať, vôbec ma to nebude mrzieť. Čo viac si môžem želať ako tráviť pokojné Vianoce v príjemnej spoločnosti na horách. A predovšetkým v plnom zdraví...

Crans Montana (Soňa Frohlichová)

Crans Montana (Soňa Frohlichová)

Nasledujúca fotografia je z francúzsko-švajčiarskeho lyžiarskeho strediska Les Portes du Soleil, ktoré patrí k najväčším na svete. Rozprestiera sa medzi Ženevským jazerom a horou Mont Blanc.Ťažko si predstaviť lyžovanie na švajčiarskej strane a súčasné uzavretie francúzskej...

Les Portes du Soleil (Christian Humbert)

Ja už síce snívam o Vianociach a lyžiarskej sezóne, ale pevne verím, že sa mi podarí ešte predtým navštíviť nádherný región La Gruyère a podeliť sa s vami o recepty na tradičné švajčiarske syrové jedlá, fondue a raclette. Na horách v zime chutia výnimočne:-)