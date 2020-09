Upršaný švajčiarsky víkend v znamení Charlieho Chaplina, hlasovania a čokolády.

Tento víkend som navštívila múzeum Charlieho Chaplina v Corsier-sur- Vevey i degustovala čokoládu v Lausanne. Švajčiari hlasovali v otázkach regulovaného prisťahovalectva, nákupu stíhačiek, platenej otcovskej dovolenky a ďalších.

Po upršanom týždni sa i posledný septembrový víkend niesol v znamení dažďa. Rozmýšľala som ako si ho zorganizujem. Potrebovala som nejaký silný zážitok, pretože som cítila, že podlieham miernej panike z aktuálnych správ zo Slovenska, v súvislosti s pandémiou COVID-19. Vo Švajčiarsku sa žije od marca s jemnou symbiózou s COVID-19, pre Slovensko je to nová situácia. Keď žijete v zahraničí, bez svojej rodiny a priateľov, pocit možného zatvorenia hraníc na vás pôsobí deprimujúco.

V nadpise článku som pospájala Charlieho Chaplina, švajčiarske hlasovanie a čokoládu. Zdanlivo nezlučiteľné vysvetlím. Švajčiari sú svetozámi majstri vo výrobe čokolády, Charlie Chaplin prežil svojich posledných 25 rokov vo Švajčiarsku a tento víkend Švajčiari hlasovali vo viacerých zásadných spoločenských otázkach.

Dnes ráno pri raňajkách som položila otázku môjmu priateľovi: Už máš odhlasované? Pozrel na mňa tak zvláštne a odpovedá: hlasovanie je budúci víkend. Pousmiala som sa a krátko zareagovala. Si si istý?:-) Rýchlo rozrušene vstal od stola, otvoril obálku, ktorá ležala ešte zalepená na jeho pracovnom stole. Povedal to ich typické francúzske " Merde" a poctivo začal čítať i vypĺňať hlasovací lístok. Pripomenula som mu, nech pri hlasovaní nezabudne, že žije s prisťahovalcom:-) Pri odchode s hlasovacím lístkom ešte na mňa škaredo pozrel, lebo som mu narušila jeho nedeľnú pohodu. Už sa nevedel dočkať televízneho prenosu z majstrovstiev sveta v cyklistike. Ja však viem, že mi je určite vďačný zato, že nezmeškal svoju občiansku povinnosť, na ktorú sú Švajčiari obzvlášť hrdí:-)

Hlasovací lístok

Degustácia čokolády prebiehala v meste Lausanne, ktoré je hlavným mestom kantónu Vaud. Je to prenádherné mesto na brehu Ženevského jazera s počtom obyvateľov cca 146 000. Určitý čas v ňom pôsobili Pierre de Coubertin – zakladateľ moderných Olympijských hier, David Bowie či Coco Chanel. Oficiálne je nazývané i hlavným mestom olympijských hier. Mestu dominuje gotická katedrála z 12. storočia, ktorá je skutočným architektonickým skvostom. Ako jedna z mála katedrál sveta má vo svojej veži strážcu a hlásiča v jednej osobe. Ten ohlasuje čas od 22.00 hodiny večera do 02.00 hodiny rána v hodinových intervaloch. Táto tradícia pretrváva od roku 1405. Nasledovné zábery katedrály zhotovila moja priateľka Katka minulý rok.

Miestni majstri vo výrobe čokolády zorganizovali kulinársku akciu pod názvom CHOCOTRECK. Zakúpili sme si účastnícku kartu v cene 5 CHF a mohli sme navšíviť a degustovať čokoládu v 9 tradičných čokoládovňach v historickom centre mesta. Ak sme chceli navštíviť všetky degustačné miesta, bolo potrebné prejsť 4,5 kilometra, čo by bolo za pekného počasia milým zážitkom. My sme však kvôli dažďu a ďalšiemu programu, degustáciu ukončili po návšteve štvrtej čokoládovne. Napriek tomu to bol mimoriadny gastronomický zážitok, počas ktorého nám majstri čokolády predstavili svoje umenie i svoje špecifiká. Netreba určite zdôrazňovať, že malovýrobcovia domácej čokolády používajú pri výrobe najkvalitnejšie suroviny. Kakaové bôby dovážajú prevažne z Južnej Ameriky a hrdia sa tým, že veľmi pozorne a citlivo sledujú pracovné podmienky na kakaových plantážach a financujú rôzne projekty na ich zlepšenie. S výrobou čokolády v meste Lausanne začínal v roku 1830 Amedée Kohler, ktorý sa považuje za objaviteľa orieškovej čokolády. Prvá švajčiarska čokoládovňa Cailler bola založená v roku 1819 vo Vevey a návšteva rovnomenného múzea je naozajstným pôžitkom.

To najlepšie však nakoniec. Múzeum Charlieho Chaplina nazvané Chaplin´s World sa nachádza v jeho usadlosti Manoir du Ban v Corsier-sur-Vevey. Charlie Chaplin v ňom prežil 25 rokov svojho života. V nádhernom prostredí, obklopený milujúcou manželkou, 8 deťmi a priateľmi tu pokračoval vo svojom veľkolepom diele. Chaplin je považovaný za jedného z najväčších umelcov 20. storočia. Blog o tomto fenomenálnom géniovi som už publikovala. Keďže sa nechcem opakovať uvádzam link na jeho prípadné prečítanie: Filmový tulák Charlie Chaplin našiel svoj domov na brehu Ženevského jazera. Nechcem nikoho ovplyvňovať ale na tento blog som obzvlášť pyšná. Múzeum som už navštívila nespočetne krát. Je to veľkolepé interaktívne múzeum, kde môžete zábavnou formou stráviť niekoľko hodín.

Ja v tomto múzeu vždy objavím niečo nové. Aktuálne je sprístupnená výstava Charlie Chaplin, l´homme-orchestre, ktorá vás upozorní na hudobný talent tohto génia. Chaplin bol uznávaným hudobníkom, ako samouk sa naučil hrať na husliach, viole i klavíri. Pri skladaní hudby k filmom bol ovplyvnený dielom jeho obľúbených skladateľov Brahmsa a Wagnera. Pre mňa bola napríklad nová informácia, že Charlie Chaplin je autorom skladieb Smile, Eternaly a This is my song, ktoré v rôznom prevedení interpretujú desiatky umelcov, medzi inými Celine Dion, Eric Clapton, Michael Jackson či Placido Domingo:

video //www.youtube.com/embed/pFc6Z64Nc5I

Blog si dovolím symbolicky ukončiť úsmevom Charlieho Chaplina. Hlavne nestrácať úsmev:-)