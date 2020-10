Švajčiarske víno sa vypije vo Švajčiarsku

Švajčiari produkujú okolo 100 miliónov litrov vína ročne. Tvorí to tretinu dopytu domáceho trhu. Ale len jedno až dve percentá z ročnej produkcie venujú exportu.

Švajčiarske vinice sa rozprestierajú na ploche 14 700 hektárov. Najdôležitejšími vinárskymi oblasťami sú susediace kantóny Valais (33%), Vaud (26%) a Ženeva (10%). Tieto tri kantóny sa podieľajú 69% na celkovej švajčiarskej produkcii. Sú to kantóny francúzske i keď Valais je dvojjazyčným kantónom (francúzština, nemčina). Švajčiari jednoznačne uprednostňujú kvalitu vína pred kvantitou. Víno je relatívne drahé, čo je podmienené náročnou prácou vo vinohradoch. Celoročná práca i zber v ťažko dostupných terasovitých viniciach, ktoré strmo stúpajú od jazier, prebieha prevažne ručne.

Miestne vinohradníctvo siaha do čias Rimanov. V stredoveku sa touto činnosťou zaoberali mnísi. Zlaté remeslo postupne odovzdávali vinárskym rodinným klanom, v ktorých sa vinice dedia z pokolenia na pokolenie. Vinárske rodiny majú vysoké spoločenské postavenie, víno je povýšené na spoločenský a kultúrny fenomén. Podporuje stretnutia a spoznávanie nových ľudí i zaujímavé diskusie. V neposlednom rade pohárik dobrého červeného vína je údajne prospešný pre zdravie:-) Vo Švajčiarsku má tradíciu celoročná ponuka vinárskej turistiky.

Les caves ouvertes, Luins-Vinzel (Christian Humbert)

Enoturizmus sa začína degustáciou vína vo vínnej pivnici a pokračuje prechádzkou s odborným výkladom po terasovitých viniciach. Alebo naopak? Najprv prechádzka, potom degustácia:-) Počas dní otvorených pivníc Les caves ouvertes putovanie z jednej pivničky do druhej je zabezpečované vínnym vláčikom či kyvadlovou autobusovou dopravou. Objavovanie sveta vinohradníctva vo Švajčiarsku je príjemný zážitok a často aj gastronomický pôžitok.

Od všeobecného popisu švajčiarskeho vína zamierim teraz do kantónu Vaud, kde žijem a ktorého víno poznám najlepšie:-) Kantón Vaud so 4000 hektármi viníc patrí k najdôležitejším švajčiarskym vinárskym oblastiam. Vinohradníctvo je začlenené do 6 oblastí a 8 označení kontroly pôvodu AOC. Rozmanitosť terénov od brehov jazier a riek po úpätia pohorí Jura a Alpy dáva možnosti k pestovaniu viacerých odrôd viniča. Kráľovskou odrodou je Chasselas, zlatisté hrozno, ktoré produkuje krištáľovo biele vína, obľúbené ako aperitív k syrom, či ku chutným jedlám z rýb pochádzajúcich zo Ženevského jazera. Osobne uprednostňujem červené vína, ale Chasselas mi nepochopiteľne chutí. Nakoniec nemám na výber, keď chcem byť hrdou obyvateľkou vinárskej dedinky Vinzel (324 obyvateľov) v kantóne Vaud:-) Dedina Vinzel je súčasťou vinárskej oblasti La Côte AOC, ktorá sa rozprestiera 45 kilometrov pozdĺž Ženevského jazera medzi Lausanne a Ženevou. S viac ako 2000 hektármi je najväčšou vinárskou oblasťou v kantóne Vaud. Medzi typické odrody tu patria aj Mondeuse, Plant Robert a Pinot Gris. Predstavitelia obce nás často pozývajú na milé stretnutie pri lokálnom víne. Pri takýchto príležitostiach si môžeme zakúpiť kartón vína 12 fliaš/120 CHF.

Chateau Vinzel (relaisduvin.com)

Vinárska oblasť Château Vinzel sa rozprestiera na ploche 8,5 hektára a vlastní ju už tretia generácia vinárskej rodiny Monachon. Z ich nádherného vinohradu pochádza Grand Cru Chasselas a barikový Merlot Grand Cru.

Ešte známejšia vinárska dedina Féchy (vyslovuje sa feši) je od nás vzdialená asi 5 kilometrov. Aj tu som mala možnosť žiť vyše roka s mojou milou spolubývajúcou Marie z Bretónska:-) Bolo to jedno veľké dobrodružstvo...

Dve pseudovinárky na kontrole viniča na jar:-)

Vigne du Monde, Féchy (Christian Humbert)

A ako som sa ocitla v dedinke Féchy? Náhodne som spoznala starší manželský pár, ktorý odchádzal v tom čase do Austrálie a hľadali niekoho, kto by dočasne pobýval v ich dome. Nad touto ponukou som dlho nerozmýšľala, pretože táto dedina ma očarila už dávno predtým. Veď kto by nechcel bývať v obci s názvom "FEŠI". Istý čas tu žil aj môj hudobný idol Phil Collins. Dom tu síce stále vlastní, ale napriek mnohým prechádzkam po dedine som ho nikdy nestretla:-) Jeho dom mám však stále pod kontrolou, minimálne poznám jeho domovníka a záhradníka:-) O živote vo Féchy by som mohla ešte toľko spomenúť, ale nebudem vás unavovať. Vašu pozornosť radšej upriamim na fakt, že sa tu nachádza Vigne du monde (Svetová vinica), v ktorej rôzne krajiny dostali príležitosť vysadiť svoje typické odrody. Čo myslíte, má tu Slovensko svoju minivinicu?:-)

Vigne du Monde (Christian Humbert)

Jasné že má, aj keď na ceduľke sa podarili malé chybičky v názve odrôd:-) Nádherný pohľad na vinice je v lete :

Spomenúť musím aj vinársku oblasť Lavaux AOC, situovanú medzi mestom Lausanne a hradom Chillon, ktorá patrí k najkrajším vo Švajčiarsku. Terasovité vinice boli zapísané v roku 2007 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Na fotografiách ich nádherne zachytila moja kamarátka Katarína počas minuloročnej návštevy:

Z tohto miesta je najkrajší výhľad na celé Ženevské jazero, od Villeneuve až po Ženevu:

Vo vinárskej oblasti Lavaux sme sa začiatkom septembra už druhýkrát zúčastnili degustácie vín, vzhľadom na to, že malý vnúčik môjho priateľa je čestným vlastníkom troch výhonkov viniča. Využili sme možnosť kúpy poukážky, ktorá oprávňuje malého Théa stať sa na 4 roky ich vlastníkom. Jemu to zaručuje menovku pri zakúpenom viniči a tri fľaše dobrého vína s vlastnou vignetou. Údajne sa môže toto víno skladovať až do jeho 18 rokov. Nám to zaručuje každoročné pozvanie na degustáciu, spojenú s prechádzkou po vinohradoch s takýmito výhľadmi:

Vinárstvo Jomini (Gilles Humbert)

Vinárstvo Jomini sa špecializuje predovšetkým na Chasselas a Pinot Noir. Ich pýchou je zmes ušľachtilých odrôd hrozna zrejúcich v dubových sudoch s názvom Jomini Barique. Majiteľ týchto prestížnych vinohradov (na jednej z fotografii hore) nám v príjemnej atmosfére porozprával veľa zaujímavosti o vinohradníckom kumšte. Degustovali sme 14 druhov vín ročníkov 2015 až 2019. Cena jednej fľaše sa pohybovala od 13 do 45 CHF. Medzi degustovanými vínami nemohli chýbať Chasselas, Chardonnay, Gamay, Pinot Noir, Merlot i mne najviac chutiaci Jomini Barrique. Pri rozhovore so sympatickým majiteľom sme sa dozvedeli i termín zberu hrozna, ktorý pripadol na 23. septembra. Odsledovala som si to, a naozaj, v tomto týždni boli vinice pri Ženevskom jazere plné zberačov hrozna. Neviem či si to užívali, lebo počasie mali veľmi premenlivé s častými dažďovými prehánkami.

Vynechať nemôžem oblasť Chablais AOC, ktorá sa rozprestiera medzi mestami Villeneuve a Bex, teda medzi Ženevským jazerom a Alpami na ploche približne 590 hektárov. Táto oblasť je preslávená najlepšími ročníkmi bieleho vína vyrobeného zo Chasselas. Dokonca sa tu každoročne koná medzinárodná súťaž Mondial du Chasselas a to na prestížnom mieste na hrade Château d'Aigle. Samozrejme, že ani tam som nechýbala:-)

Hrad Aigle (swisshippo-stock.adobe.com)

Mondial du Chasselas, Aigle (Christian Humbert)

Mimochodom pre Chasselas – typickú švajčiarsku odrodu hrozna, platí aj jedna zaujímavosť. Týmto názvom je víno pomenované v kantóne Vaud. Ak navštívite hornatý kantón Valais (jeho súčasťou je i Zermatt s Materhornom, či preslávené lyžiarske strediská Crans Montana a Verbier) a chcete piť túto odrodu, mali by ste si vypýtať Fendant. Rozdiel je len v názve, ale konkurenčné vinárske kantóny si na správny názov veľmi potrpia:-) Samozrejme, že mne sa raz podarilo objednať v kantóne Valais Chasselas. Obsluhujuci personál to zvládol s úsmevom. Môj priateľ sa síce tváril, že tam nie je so mnou, ale mne to vôbec nevadilo. Čašník si prinajhoršom pomyslel: je to cudzinka so zlou francúzštinou a ani vo víne sa nevyzná:-)

V rámci vínneho turizmu môžete objavovať i bohaté historické dedičstvo miest a dedín na pobreží Ženevského jazera. Veľa vám odhalia i tunajšie prenádherné hrady ako Vufflens, Prangins, Coppet, Rolle, Nyon, Morges, Chillon a mnohé ďalšie. I vďaka vinohradom žiari tento región celý rok mnohými farbami. Často ho nazývajú aj Zlatým vidiekom...

hrad v Nyon (Martin Ruetchis-Keystone)

hrad Chillon (loisir.ch)

Vinári tu majú aj svoj tradičný festival La Fête des Vignerons, ktorý sa organizuje len päťkrát za storočie v meste Vevey. Túto tradíciu si festival udržiava už od roku 1797. Tieto pôsobivé slávnosti vína vzdávajú hold celému vinárskemu svetu. Fotografie sú z minulého roka:

Festival vína, Vevey (Samuel Rubio)

Slávnostný sprievod, Vevey (Keystone/Jean-Christophe Bott)

Aby som stále nespomínala len tých Švajčiarov, pravdou je, že i na Slovensku mám obľúbené vinárske miesta. Rada navštevujem Malokarpatskú vinohradnícku oblasť a tiež je pre mňa malým sviatkom navštíviť s mojou priateľkou Katkou zo Senice vinárske oblasti na Morave: Veľké Pavlovice, Mikulov či Zaječí. Vinářství U Kapličky v Zaječí nie je len miestom, kde sa natáčal už kultový český film Bobule, ale je i neopakovateľným miestom na vzácne priateľské stretnutia pri dobrom jedle a víne:

Zvyky a tradície spojené s vinobraním sú hlboko vryté v našej kultúre a rovnako sú kultúrnym dedičstvom našich predkov. Nedávno som navštívila Art Vinotéku na bratislavských Kramároch, ktorá ma okamžite upútala svojim francúzskym šarmom i celkovou atmosférou. Sympatickí majitelia ponúkajú hudobný program a rôzne ďalšie aktivity. Naposledy som tesne zmeškala koncertík Pavla Hammela i s mojou obľúbenou piesňou Cez plece:-(

Art Vinotéka

Pri mojom cestovaní som mala šťastie navštíviť aj hlavné francúzske mesto vína – Bordeaux. Navštívili sme kúzelné vinárske mestečká Saint-Emilion a Pomerol. Naši priatelia Christophe a Yuliya, majitelia vinárstva Domaine Roses Camille, nás sprevádzali po tomto nádhernom kraji a predstavili svoje víno.

Francúzi v tom majú jasno, známe je ich príslovie: Víno nie je alkohol:-)

Domaine Roses Camille, Pomerol

Ktoré z týchto vín si po ukončení Covid-19 symbolicky vyberieme?:-)

Tento blog o víne ukončím citátom írskeho spisovateľa Olivera Goldsmitha:

Mám rád všetko, čo je staré, starých priateľov, staré časy, staré spôsoby, staré knihy a staré vína:-)

Ak by náhodou tento blog čítal skutočný vinár, dopredu sa ospravedlňujem, ak som nepoužila správnu terminológiu alebo sa dopustila iných nepresností. Pravdou je, že sa vínu vôbec nerozumiem. Viem rozpoznať dobré víno od zlého, alebo presnejšie, viem aké víno mi chutí. Priateľ ma síce stále testuje otázkami, ktoré chute vo víne cítim a ja niekedy aj uhádnem, ale majsterka v degustácii sa určte nikdy nestanem:-) Mám však jasno v tom, že mi chutia ťažké červené tanínové vína. Na zdravie všetkým vinárom a milovníkom dobrého vína:-)