Oxygène des Alpes – vysokohorský kyslík vo švajčiarskej alpskej dedine Leysin

Dnes vám predstavím obec Leysin, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 1260 m. Patrí k najobľúbenejším alpským dedinkám, je rajom pre vyznávačov letných i zimných športov. Bola dejiskom Zimných olympijských hier mládeže 2020.

Po augustových potulkách Bernskými Alpami – Schilthorn vás očarí panoramatickým výhľadom na Alpy z výšky 2970 metrov. – sa mi zacnelo po Alpách v regióne kde žijem, v kantóne Vaud. Tento kantón, môjmu srdcu najmilší, je tretím najľudnatejším a štvrtým najväčším kantónom vo Švajčiarsku. Hlavným mestom je olympijsky znejúce mesto Lausanne. Kantón je známy hlavne svojou prestížnou polohou pri Ženevskom jazere, ale prechádzajú ním aj dve horské pásma Jura a Alpy. Nachádza sa tu viacero dvojtisícoviek i niekoľko pozoruhodných trojtisícoviek, spomeniem Les Diablerets (3210 m).

Nádherné výhľady na okolité štíty

K alpskej dedinke Leysin mám osobitý vzťah a napriek tomu, že je od nás vzdialená cca 80 km, som v nej častým hosťom:-) Dokonca si presne pamätám niektoré dátumy a udalosti, spojené s návštevou tohto čarovného miesta.

Na vrchole hory La Berneuse, Leysin (Christian Humbert)

Leysin

Na slnečnej terase reštaurácie Le Kuklos sme napríklad trávili popoludnie posledného dňa roka 2016.

Reštaurácia Le Kuklos (Christian Humbert)

Najprv sme sa poprechádzali po dedine, tradične obdivujúc rázovité alpské chalúpky. Posilnili sme sa kávou či horúcou čkoládou a lanovkou vystúpili na vrch La Berneuse (2048 m), kde sme sa pripravovali na silvestrovský večer, popíjajúc Aperol. Závistlivo sme pri tom pozerali na všetkých šťastlivcov, ktorí si na rozdiel od nás nezabudli zobrať lyžiarsky výstroj:-)

Na slnečnej terase reštaurácie Le Kuklos (Christian Humbert)

Lyžiarske svahy, La Berneuse

Nemôžem tiež zabudnúť na 1. január tohto roka, keď som si tu užívala nádherné spoločné chvíle s rodinou. Rok sa predsa nemôže začať krajšie ako na horách. Pamätám si, že moja inak dobre fungujúca intuícia, mi nahovárala, že rok 2020 bude výnimočný a myslela som to v pozitívnom zmysle. Rok 2020 je výnimočným, ale inak ako som očakávala...

Mladí boli nadšení...:-)

Fešanda Lola si hory vždy užíva... (Robert Frohlich)

Vráťme sa však späť k dedinke Leysin a k dôvodom, prečo mi učarovala. Poskytuje príležitosti na množstvo zimných a letných aktivít. Nachádza sa tu 60 kilometrov lyžiarskych svahov v nadmorských výškach 1263 – 2200 metrov, z toho 2 km čiernych, 15 km červených a 43 km modrých tratí. Horolezci tu nájdu 100 stien rôznych obťažností. Les Tours d´Ai je známa svojou Via Ferrata. Vyznávači horských bicyklov (VTT športu) si tu tiež prídu na svoje. Môžete si tu zahrať tenis či minigolf. Zimnou atrakciou je Village des Neiges, snehová dedina, pozostávajúca zo 6 iglu, v ktorých sa môžete zohriať či pochutnať si na syrovom fondue.

Terén pre horské bicykle, Leysin (topdeal.ch)

Pre deti i dospelých je k dispozícii zážitkový Tobogganing Park, kde sa môžete pozabávať pri novom športe Snowtubing, jazda po snehu a ľade na gumovom kolese. Pri prechádzke lesom Suchet by ste nemali obísť Park srnčej a jelenej zveri, kde môžete pozorovať ich spôsob života vo voľnej prírode.

Tobogganing Park, Leysin (Shaun Dunphy)

Je tu množstvo ubytovacích zariadení v štýlových hoteloch a penziónoch. Obec má kino, plaváreň i zimný štadión. Je známa svojim kozmopolitným charakterom, nachádzajú sa tu renomované medzinárodné školy, kde študujú stovky mladých ľudí z celého sveta. V minulosti bola dedina známa svojimi sanatóriami na liečbu tuberkulózy. Môj priateľ nezabudol podotknúť, že v rokoch jeho mladosti sem chodieval s kamarátmi za dievčatami, ktorých tu bolo neúrekom v rôznych dievčenských inštitútoch. Dievčatá boli asi výnimočné, lebo z Lausanne to mali chlapci dosť ďaleko. Ale ako som už spomenula, pre každého sa tu niečo nájde:-)

Na mňa tento alpský skvost so 4000 obyvateľmi pôsobí, akoby tu zastal čas a to ma priťahuje:-) Možno je to cieľ tunajších predstaviteľov miestnej samosprávy, nechať všetko v štýle Old school. Napriek tomu, že sa tu konal svetový šampionát juniorov vo „Freestyle“ i Zimné olympijské hry mládeže v januári tohto roka, veľkú modernizáciu som tu akosi nepostrehla. Na Slovensku by podnikatelia takéto podujatia určite vedeli lepšie využiť...

Zimné olympijské hry mládeže 2020, Leysin (heftisports.ch)

Za zmienku tiež stojí, že obec sa nachádza v okrese Aigle, ktorý je známy svojimi vinicami, hradom a predovšetkým svetovým centrom cyklistiky CMC, kde sídli Medzinárodná cyklistická únia (UCI). Práve v týchto dňoch sa tu mali konať majstrovstvá sveta v cyklistike, ktoré boli pre koronavírus zrušené. Mimochodom Peter Sagan je tu veľmi populárny a zviditeľňuje Slovensko. Napriek tomu, že mu tohoročná Tour de France nevyšla podľa jeho predstáv, pre komentátorov švajčiarskej a francúzskej televízie zostáva stále jedným z najobľúbenejších cyklistov pretekárskeho pelotónu a pri komentovaní mu venujú nadštandardne veľa času:-)

Ilustračné foto z Tour de France 2013, Annecy (Christian Humbert)

Svetové centrum cyklistiky, Aigle (https://www.cyclingnews.com/)

Počas nášho nedávneho septembrového pobytu v Leysin sme si opäť užili pekný víkend. Ubytovali sme sa v jednom z hotelov, poprechádzali po malebnej dedine, lanovkou sme sa vyviezli na vrch La Berneuse, kde sme sa pokochali nádhernými panoramatickými výhľadmi na viaceré alpské vrcholy. Pri peknom počasí dovidíte na Mont-Blanc, Eiger, Monch, Tours d´Ai či Dents du Midi.

V hoteli Central Résidence, Leysin (Christian Humbert)

Dopriali sme si malý gastronomický zážitok, ochutnajúc miestne syry a údeniny. Samozrejme sme neodolali ani lákavej lahôdke Crème brülée, ktorú sme chvíľu pozorovali na stole u vedľa sediaceho mladého páru:-) Reštaurácia Le Kuklos sa nachádza vo výške 2048 metrov a nie je len takou obyčajnou reštauráciou. Jej názov pochádzajúci z gréčtiny je veľavravný, točiaci sa. Bez toho aby ste opustili pohodlné sedenie pri stole, počas 90 minútového pomalého otáčania sa o 360 stupňov, sa vám v jednom momente naskytne jedinečný pohľad na severnú stenu Eigeru a Mont Blanc. Cez sklenené vitríny môžete obdivovať Ženevské jazero, horský masív Jura i údolie rieky Rhony. Chod reštaurácie je podmienený aj využívaním obnoviteľných zdrojov energie vo forme 8 termálnych solárnych panelov.

Zostup už prebehol povinne peši, trvá cca 2 hodiny a odmení vás pohľadmi na takéto prírodné krásy.

Pri jazere Lac d´Ai (Christian Humbert)

Pri písaní blogu, pozorujúc z okna dianie v mojom okolí, mi neuniká, že po miestnych viniciach začínajú pobehovať zberači hrozna a jazdiť traktory, čo je výborný námet na ďalší blog:-) Hrozno dozrelo. Nasledujúca fotografia vznikla pri prehliadke viníc v regióne Aigle.

Vinice v Aigle (Christian Humbert)

Švajčiarske vína nie sú v našich končinách veľmi známe ale môžem potvrdiť, že sú výborné. Vinice kantónu Vaud tvoria neprehliadnuteľný kolorit prostredia pri Ženevskom jazere a vinice z oblasti Lavaux sú dokonca zapísané v zozname Svetového dedičstva UNESCO. Už sa teším na písanie ďalšieho blogu o švajčiarskom víne:-)

Na záver pripájam pozvanie do Leysin. V tomto týždni prebieha kulinárske podujatie Village du Gout, zamerané na propagáciu lokálnych potravinárskych výrobkov a ich dodávateľov. Pri tejto príležitosti premáva lanovka Leysin-La Berneuse, tam i späť za atraktívnych 10 CHF.