Schilthorn vás očarí panoramatickým výhľadom na Alpy z výšky 2970 metrov.

Vrchol Schilthornu si vás určite získa svojím 360 stupňovým panoramatickým výhľadom na viac ako 200 alpských štítov. Obdivovať môžete preslávené trio Jungfrau, Mönch, Eiger a za pekného počasia i pohorie Čierny les či Mont Blanc.

V mojom predchádzajúcom blogu som sa vám priblížila 4 denný výlet do Bernských Álp so zameraním na najvyššie položenú železničnú stanicu Jungfraujoch: Top of Europe.

Mimochodom, veľmi ma potešil počet čitateľov tohto blogu, k dnešnému dňu viac ako 4000, čo mi dáva chuť a radosť do ďalšieho písania. Ďakujem.

Jungfraujoch som opísala ako vrchol nášho dobrodružstva. Avšak nemenej zaujímavý a atraktívny bol deň, v ktorom sme mali naplánovaný Schilthorn so všetkými aktivitami, ktoré ponúka. Úprimne povedané práve Schilthorn bol pre mňa najväčším a nezabudnuteľným zážitkom. Už som ho nedávno spomínala v blogu: Aj Švajčiarsko má svoje Niagarské vodopády.

Schilthorn (schilthorn.ch)

Z Birgu na Schilthorn (Christian Humbert)

Organizačne sme mali opäť všetko pripravené. Parkovali sme v Stechelbergu, kde sa o parkovacie miesta nemusíte obávať, je ich tu vyše 1000.

Parkovisko Stechelberg (Soňa Fröhlichová)

Z auta sme si zobrali batožinu na 1 deň/noc a lanovkou sme sa vyviezli do rozprávkovej dedinky Mürren, kde sme plánovali prenocovať. Inú možnosť nemáte, lebo táto dedina je bez áut, teda aj bez hluku, smogu a stresu.

Mürren (erlebnis.geologie.ch)

Hotel Alpenruh sa nachádza hneď pri lanovke a ponúka nádherný výhľad do doliny Lauterbrunnen i na okolité štíty. Absolvovali sme malú prechádzku po tejto čarokrásnej dedinke, ktorá je najvyššie položenou dedinou (1638 m) v regióne Jungfrau. K večeru sa takmer vyprázdni, väčšina turistov odchádza lanovkou a vy si môžete vychutnávať exkluzívne chvíľky s miestnymi obyvateľmi i ďalšími ubytovanými hosťami.

Hotel Alpenruh, Mürren (alpenruh-muerren.ch)

Ako obdivovateľka chalúp a dúfam, že aj budúca majiteľka romantickej chalúpky na Slovensku by som si tu hneď jednu vybrala:-)

Chalúpka Mönchsblick (Christian Humbert)

Objavili sme tu i ďalšie zaujímavé miesta, športové centrum s bazénom a wellness (mali sme vstup v rámci ubytovania) i pamätné miesto zakladateľa pretekov v alpskom lyžovaní. Sir Arnold Lunn, horolezec, lyžiar a spisovateľ, zorganizoval práve tu v roku 1922 prvý slalom v histórii a o deväť rokov neskôr dokonca prvé majstrovstvá sveta v zjazde i slalome.

Pamätné miesto, Sir Arnold Lunn (Christian Humbert)

Táto čarovná dedinka si vás určite získa svojou atmosférou, ponúka množstvo aktivít v lete i v zime. Uvediem stručne niektoré z nich:

Inferno zjazd, najdlhšie zjazdové lyžiarske preteky amatérov, ktoré sa organizujú už od roku 1928

Inferno Triatlon, so štartom v Thun a cieľom na Schilthorn

Turistika, nájdete tu množstvo turistických chodníkov, kde budete obklopení zvoniacimi kravami, nádhernou flórou a zurčiacimi vodopádmi

Lyžovanie, v bezprostrednom okolí nájdete viac ako 45 lanoviek a vlekov, cca 220 km lyžiarskych a snowboardových tratí, z toho priamo v Mürren 53 km zjazdoviek

Svetovým unikátom je tunajšia Via Ferrata, ktorá vedie priamo pod touto dedinou, je dlhá 2,2 km a nachádza sa na nej vzrušujúci Nepálsky most ( v dĺžke 80 m)

Detské ihrisko Allmendhubel "Flower park"

Nepálsky most, Via Ferrata (grindelwaldsports.ch)

My však pokračujeme v našom pohodičkovom štýle:-) Na aperitív sme si zašli do príjemného prostredia hotela Eiger a potom už späť do hotela, kde sme si vopred rezervovali, ako inak, syrové fondu.

Syrové fondu, Hotel Alpenruh (Christian Humbert)

Ráno sme vypili kávu a vydali sa po stopách Jamesa Bonda na už spomínaný Schilthorn. Káva na terase nášho hotela bola síce rýchla ale pozrite sa v akom prostredí. Deň nemôže začať krajšie:-) Pozorovala som prvých turistov, ktorí nastupovali na lanovku i odvážnych paraglajdistov, ktorí už odvážne lietali v údolí v tesnej blízkosti obklopujúcich štítov.

Hotel Alpenruh, Murren (Christian Humbert)

Z bohatej ponuky lístkov do panoramatickej otočnej reštaurácie Piz Gloria na vrchole Schilthornu sme si vybrali James Bond Brunch lístok.

James Bond Brunch, Piz Gloria (https://www.pinterest.ch/)

Neviem ako vy, ale ja som brunch do môjho príchodu do Švajčiarska vôbec nepoznala. Tu je to veľmi obľúbená kombinácia raňajok a obeda, ktorá sa podáva cca do 14.00 hodiny. Všimla som si, že tento západný fenomén sa udomácňuje už aj u nás. Ja ho nemám veľmi v obľube, pretože napriek pokusom o zdravý životný štýl, presne takéto situácie mi všetky snahy narušia. Ťažko sa mi odoláva lahôdkam, ktoré brunch ponúka. Netýka sa to síce kvantity, v tom sa ešte viem ustriehnuť, skôr to miešanie sladkého slaného a opäť sladkého atď:-) Ale toto bola výnimočná situácia...

Schilthorn brunch (Christian Humbert)

Začali sme interaktívnou dobrodružnou výstavou Bond World. Okrem iného sme si mohli vyskúšať sedieť v boboch, v helikoptére i strieľať ako James Bond.

Bond World, Schilthorn (Christian Humbert)

Potom sme sa vybrali na Chodník slávy 007 a vonkajšiu vyhliadku. Je to tu všetko o Jamesovi Bondovi z filmu V tajných službách Jej veličenstva, ktorý sa natáčal ešte v roku 1969.

Chodník slávy 007, Schilthorn (Soňa Fröhlichová)

Na Vyhliadke, Schilthorn (Soňa Fröhlichová)

Údajne producent filmu prispel významnou čiastkou na dostavbu tohto turistického skvostu, ktorý ponúka nezabudnuteľný panoramatický výhľad. Výhľad si môžete užívať aj z otočnej reštaurácie, ktorá sa otočí o 360 stupňov za 45 min. Odhadujem, že my sme tie otočky počas brunchu zvládli dve:-)

Panoramatický výhľad zo Schilthornu (Christian Humbert)

Adrenalín ponúka medzistanica Birg a jeho Thrill Walk (2677). Rozcvičkou je visutá vyhliadka Skyline Walk s nádherným výhľadom.

Skyline Walk, Birg (Christian Humbert)

Potom môžete absolvovať adrenalínový Thrill Walk, visutý chodník okolo hory Birg. Na ňom zdolávate prechod po lane, sklenenej podlahe či dráteným tunelom. Tu nastalo nevysvetliteľné zlyhanie priateľa, ktorého som povýšila do funkcie fotografa pre moje blogy:-) Mal fotiť moje odvážne zdolanie všetkých atrakcií zhora, pretože sa na ten chodník necítil, ale fotky napriek mojim obetavým výkonom nie sú:-(

Na chdníku Thrill Walk (Christian Humbert)

Tak musím použiť fotografie iných odvážlivcov:

Thrill Walk, Birg (schilthorn.ch)

Thrill Walk, prechod po lane (schilthorn.ch)

Nachádza sa tu aj slnečná terasa, ktorá je miestom pre oddych a opaľovanie sa.

Terasa, Birg (oldthing.ch)

Dobrodružný interaktívny pobyt v celej tejto oblasti nám poskytol nádherné a neopakovateľné zážitky, ktoré odporúčam každému, kto sa do tejto časti Bernských Álp vyberie. My sme tento pobyt síce poňali spôsobom poznávaco-zábavno-gastronomickým, ale pri budúcej návšteve, sa určite budeme venovať serióznej turistike, ktorú tento región ponúka.

S Jamesom Bondom (Christian Humbert)