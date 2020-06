Aj Švajčiarsko má svoje Niagarské vodopády

Lauterbrunnen je malá dedinka v kantóne Bern, ktorá vytvára jedno z najpôsobivejších alpských údolí medzi vysokými horami a ich vrcholmi. So svojimi 72 vodopádmi je jednou z najkrajších prírodných rezervácií Švajčiarska.

Toto miesto bude mať pre mňa vždy osobité čaro, pretože som si ho vybrala na prvý vzdialenejší výlet v čase čiastočného uvoľňovania opatrení proti COVID-19. Koncom mája sme sa vydali s priateľom na jednodenné dobrodružstvo, vzdialené od nás asi 200 km. Nevedeli sme čo nás čaká. Či sa turistický ruch už trošku spamätáva a či naše dvojhodinové cestovanie smerom tam i späť bude dostatočne odmenené. Napokon realita predčila všetky očakávania.

Údolie Lauterbrunnen (Soňa Fr​o​hlichová)

O 9. hodine ráno sme už vystupovali z auta na parkovisku v Lauterbrunnen a pohľad, ktorý sa nám naskytol bol vskutku očarujúci. Ocitli sme sa v malebnom údolí, obklopení vysokými horami, nebezpečnými útesmi, ale i horskými pastvinami, lúčnymi kvetmi a všade sa ozýval hukot a šum zurčiacich vodopádov.

Staubbach (Christian Humbert)

Najznámejší vodopád Staubbach padá z 300 m vysokej skalnej steny a považuje sa za jeden z najväčších voľne padajúcich vodopádov v Európe. Inšpiroval sa ním i nemecký básnik Johann Wolfgang Goethe, ktorý toto miesto navštívil v roku 1779 a následne napísal svoju slávnu báseň Spev duchov nad vodami. Báseň bola neskôr zhudobnená Franzom Schubertom.

Anglický spisovateľ J. R. R. Tolkien bol natoľko očarený týmto miestom, že údajne jeho fiktívna Roklinka (Rivendell) z Pána prsteňov bola vytvorená práve pod vplyvom tohto miesta.

Rivendell (https://www.wallpaperflare.com/)

A to zďaleka nie je všetko. Najznámejšia literárna detektívna postava, Sherlock Holmes, bola usmrtená v jednom z vodopádov (Reichenbach), a to v boji so svojim úhlavným nepriateľom profesorom Moriartym. Autor týchto detektívnych príbehov Sir Arthur Doyle, rád chodieval na dovolenky do Švajčiarska. V súčasnosti je v dedinke Meiringen sprístupnené múzeum Sherlocka Holmesa.

Po stopách Sherlocka Holmesa (jungfrauregion.suisse)

Staubbach (Christian Humbert)

Nesmiem tiež zabudnúť na film James Bond 007, V tajných službách Jej Veličenstva, ktorý sa tu natáčal v roku 1969.

James Bond reštaurácia (jamesbondlifestyle.com)

Schilthorn (myswisstravelguide.trekksoft.com)

Ale nielen slávne, skutočné či fiktívne osobnosti sú spojené s týmto miestom. Moja priateľka Danka, žijúca a pracujúca vo Švajčiarsku, sa zasnúbila so svojim priateľom Patrikom, práve na tomto mieste. A to so všetkou romantikou, ktorá k takejto udalosti patrí, údajne aj za osvetlených vodopádov:-)

(Soňa Frohlichová)

Sebakriticky musím priznať, že som sa vybrala na toto neopakovateľné miesto úplne nepripravená. Veľa vecí som objavila a spoznala až na mieste a tiež dodatočne po dôkladnom naštudovaní si tohto regiónu. Čiastočným ospravedlnením mi môže byť "dočasná nesústredenosť" počas Covid-19:-) Toto miesto je ozajstným rajom pre pešiu turistiku, lyžovanie, paragliding či parašutizmus. Smutnejším faktom je skutočnosť, že tu prichádza pravidelne k smrteľným nehodám vyznávačov adrenalínového športu tzv. basejumping.

Basejumping (t-online.de)

Definitívne sa sem musím vrátiť a spoznať i ďalšie vodopády: Trummelbach, Murrenbach, Reichenbach, Staldenbach, Talbach. Určite sa vyveziem lanovkou zo Stechelbergu na vrch Schilthorn (2970 m), kde sa nielenže nachádza otáčajúca sa reštaurácia, ale predovšetkým poskytuje najkrajšie výhľady na majestátne pohoria v okolí, vrátane známeho trojlístka Bernských Álp: Jungfrau (4158 m), Monch (4107) a Eiger (3970m). Musím sa sem vrátiť a navštíviť najvyššie položenú železničnú stanicu Jungfraujoch (3454 m), ktorá je tiež označovaná ako TOP OF EUROPE a pokochať sa výhľadom na štvortisícmetrové hory a možno i Aletschský ľadovec, najväčší v Alpách.

Jungfraujoch (https://www.hfsjg.ch/)

Napriek všetkým okolnostiam, ktoré boli proti nám: nepripravenosť po každej stránke, čiastočné obmedzenia kvôli Covid 19 i nedostatok času, vyťažili sme z tohto jednodňového výletu maximum. Krásna prechádzka popri vodopádoch, jazda lanovkou a vláčikom do malebnej dedinky Mürren (1638 m), no a samozrejme chutný obed na terase s výhľadom na Jungfrau. Neodolali sme dennému menu Wienerschnitzel za 15 CHF i preto, že vo francúzskej časti Švajčiarska sa s "pravým rezňom" takmer nestretneme. Keď k tomu pripočítam ešte zaujímavú cestu od Ženevského jazera smer Bern a Interlaken, popri nádherných jazerách Thuner a Brienzer, bol to deň bohato naplnený zážitkami po každej stránke.

Tento blog bude mať určite čoskoro svoje pokračovanie:-) Už sa na to veľmi teším. A o zážitky sa s vami určite podelím. Na záver ešte niekoľko mojich fotografií: