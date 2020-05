Ženeva alias Paríž Švajčiarska (1. časť)

V tomto blogu chcem písať o kozmopolitnom meste Ženeva, ktoré sa pýši prívlastkami jedného z najdrahších miest sveta, jednou z najvyšších životných úrovní a niektorí ho tiež zaraďujú medzi najkrajšie mestá Európy.

Názov blogu som si "požičala" z textu paródie na ženevský životný štýl s názvom Gen´vois stäile, ktorú prezentuje ženevský humorista Laurent Nicolet:

video //www.youtube.com/embed/aOEngqD0Pa0

Text je trošku nadsadený, ale zdá sa, že Ženevčania majú zmysel pre humor a neberú sa veľmi vážne...

Je roule qu'en Porsche, BMW ou en Audi A3

Et quand je veux skier, j'monte à Verbier ou Crans-Montana

Chuis l'Parisien de la Suisse, un vrai Narcisse

Je ne vois que moi

J'en ai rien à faire si je paye 10'000 francs de loyer par mois

Je suis millionnaire

Mais c'est clair, de Dieu

On est les meilleurs, ou bien

Gen'vois staïle

Voľným prekladom: fešák zo Ženevy sa chváli, že jazdí na Porche, BMW alebo Audi, lyžovať chodí do stredísk Verbier a Crans-Montana, je Parížanom Švajčiarska, ozajstný narcis, ktorý vidí len seba, nevadí mu platiť 10 000 frankov nájomné, veď je predsa milionár a to je jasné, veď oni sú najlepší, ženevský štýl.

Ak ste si pozorne pozreli klip, mohli ste v ňom vidieť aj viacero pozoruhodných pamiatok mesta. V Ženeve môžete stráviť niekoľko veľmi pekných dní objavovaním historických, kultúrnych, spoločenských ale i rekreačných miest. Toto elegantné mesto je zároveň jedným z 26 švajčiarskych kantónov. Počtom cca 205 000 obyvateľov je po Zürichu druhým najväčším mestom Švajčiarska. Je sídlom mnohých medzinárodných organizácii (OSN, Červený kríž, Medzinárodná organizácia práce, Svetová zdravotnícka organizácia a mnohé ďalšie). Mesto má tradičné vianočné trhy, celoročné blšie trhy, letný festival s ohňostrojom, maratón UNICEF, svetoznámy autosalón, jachtárske preteky.

Jachtárske preteky (Christian Humbert)

Letný festival (Katarína Husáková)

UNICEF maratón, v popredí slovenský šampión (Soňa Fröhlichová)

Ženevský autosalón (Christian Humbert)

Z histórie je zaujímavá skutočnosť, že v 16. storočí sa do mesta začali šíriť myšlienky protestantskej reformácie a s príchodom teológa Jeana Calvina boli zakázané katolícke bohoslužby. Vplyv tohto duchovného vodcu mesta na myslenie ľudí je stále prítomný. Nie náhodou je Ženeva sídlom mnohých humanitárnych organizácii.

Vybrala som pre vás 12 zaujímavých miest, ktoré stojí za to vidieť. V prvom blogu o Ženeve vám podrobnejšie priblížim prvých šesť z nich, ostatné uvediem v druhej časti. Pred tým, ako som začala písať blog, som si ich všetky znovu zodpovedne pochodila. Keď sa ma jednu peknú nedeľu môj priateľ opýtal, čo by som chcela robiť, už som mala v hlave môj blog a tak som navrhla ísť do Ženevy, vzdialenej od nás asi 30 km. Videla som mu na tvári veľké sklamanie (nemá rád Ženevu, asi pre dopravné zápchy, jazdí tam každý pracovný deň), ale ja už som od svojho plánu neupustila. Vyrazili sme v dobrom čase, raňajky sme si dali na malom námestí Bourg du Four, v srdci starého mesta. Dve kávy a dva croissanty "take away" ma síce vyšli 15 CHF, ale musela som byť veľkorysá:-)

Poďme spolu na prvých 6 zaujímavých miest, podľa môjho výberu...

1. Jet d´eau (fontána)

Fontána je nesporne najznámejším symbolom Ženevy. Umiestnená je priamo v jazere, vedie k nej dlhé kamenné mólo, vždy plné turistov. Je to vhodné miesto na osvieženie sa v letných horúčavách, či na nezabudnuteľné fotografie.

Stručne v číslach, voda je vystrekovaná rýchlosťou 200 km/h do neuveriteľnej výšky 140 m. Silné motory jej čerpadla dokážu vytlačiť až 500 l vody. Moja priateľka Elizabeth ma upozornila na fakt, že motor bol vyrobený na Slovensku v Sigme Závadka. Večer býva fontána nádherne osvetlená.

Fontánu som spomínala už v mojom úvodnom blogu Slovensko sa malo stať druhým Švajčiarskom.

2. Jardin anglais, Horloge fleurie (Anglická záhrada a kvetinové hodiny)

Anglická záhrada so svojimi storočnými stromami a fontánou je pýchou mesta, skutočným oddychovým miestom. Práve z nej sa dostávate až k symbolu mesta Jet d´eau i k verejným mestským plážam. Môžete si tu tiež zakúpiť lístok na plavbu loďou po Ženevskom jazere.

Fontána v Anglickej záhrade (Katarína Husáková)

Najslávnejšie a najviac fotografované hodiny v Ženeve sú práve tieto hodiny, vytvorené zo 6500 kvetín. Kvety sú pravidelne vymieňané a vy sa môžete kochať vždy iným vzorom a inými farbami. Nachádzajú sa v spomínanej anglickej záhrade na ľavom brehu jazera. Pri ich tvorbe sú využívané prírodné biorytmy rastlín, kvety sa vysádzajú v poradí v akom kvitnú.

Tradičná fotografia pri hodinách (Soňa Fröhlichová)

3. Cathédrale Saint Pierre (katedrála svätého Petra)

Protestantská katedrála je najstaršou náboženskou budovou v Ženeve. Jej stavba bola zahájená v roku 1160 v gotickom štýle. Až do roku 1535 bola katolíckym kostolom, príchodom reformátora Jeana Calvina sa stala strediskom protestantov. Interiér je veľmi jednoduchý a skromný, ako hlavný znak protestantizmu. Napriek tomu sa v katedrále nachádza niekoľko pozoruhodností, ako stolička Calvina a 9 veľkolepých zvonov (umiestnených v zvonici a tiež v severnej i južnej veži), z ktorých najväčší La Clémence váži 6 ton.

Katedrála St Pierre (Katarína Husáková)

Calvinova stolička a schody vedúce do severnej a južnej veži (wikipédia)

Po prekonaní 157 schodov sa vám naskytne jeden z najkrajších panoramatických pohľadov na celé mesto.

Výhľad z katedrály (Katarína Husáková)

4. Le Mur des réformateurs (Múr reformátorov )

V srdci parku Bastions, pri ženevskej univerzite, ktorú založil Jean Calvin, nemôžete prehliadnuť reformačnú stenu dlhú 100 m. Jej inaugurácia prebehla v roku 1917. Prekvapia vás na nej obrovské päť metrové sochy najvýznamnejších reformátorov (Jean Calvin druhý zľava). Na stene sú vyryté rôzne nápisy i známe heslo:

Post Tenebras lux (po tme svetlo)

Heslo veľavravné i v dnešných dňoch...

Múr reformátorov (Christian Humbert)

5. Office des Nations unies (Organizácia spojených národov), La chaise cassée (Zlomená stolička)

Rezkou 20 minútovou chôdzou od jazera do kopca sa dostanete k Európskemu ústrediu Organizácie spojených národov. V tejto medzinárodnej organizácii založenej v roku 1945, má svoje zastúpenie 193 členských krajín. Jej hlavným cieľom je presadzovanie svetového mieru a národnej bezpečnosti ako aj ochrana ľudských práv. Samotná budova a okolité parky sú obrovské (600 metrov na dĺžku, desiatky konferenčných sál a 2800 kancelárií). Veľkosťou ich prirovnávajú k francúzskemu zámku vo Versailles. Pre úplnosť dodávam, že súčasným generálnym tajomníkom OSN je Portugalčan António Guterres, ktorý sa tu môže cítiť ako doma, pretože je obklopený početnou enklávou portugalských občanov, ktorých žije vo Švajčiarsku okolo 270 000.

Niektoré priestory sú sprístupnené verejnosti, v rámci organizovanej prehliadky so sprievodcom. Vstupné je 10 CHF, nasleduje nevyhnutná osobná prehliadka, porovnateľná s letiskovou, a potom už môžete pokojne nahliadnuť do Sály ľudských práv či ďalších konferenčných centier, kde sa každoročne uskutočnia tisícky kongresov a diplomatických stretnutí.

V OSN (Soňa Frohlichová)

Oproti budove vás prekvapí obrovská trojnohá stolička, ktorá siaha do výšky 12 metrov. Jej štvrtá noha je značne poškodená a je symbolom protestu proti používaniu nášľapných mín.

6. CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum)

Organizácia vznikla v roku 1954, dohodou 12 členských štátov, ich počet sa neskôr zvýšil na 20. Nachádza sa v nej najväčšie laboratórium časticovej fyziky na svete. CERN je známa aj ako miesto vzniku siete World Wide Web (www) v roku 1989. Objaviteľ Sir Tim Berners - Lee nemal v úmysle využívať tento prevratný celosvetový fenomén pre rozličné komerčné účely. Jeho prioritou bolo vytvoriť spôsob komunikácie medzi špičkovými vedcami v rôznych kútoch sveta. Možno tak nechtiac, prispel k masovému rozvoju celosvetovej počítačovej siete. Keby si nechal svoj vynález patentovať mohol byť bohatší ako Bill Gates, participovaním na miliardových ziskoch spoločnosti GOOGLE.

CERN (Soňa Fröhlichová)

Vďaka slovenským a českým vedcom pracujúcim v CERN, ktorí tu organizujú krátke exkurzie, som mala možnosť navštíviť toto miesto a vidieť najväčší urýchľovač častíc (LHC) na svete. Urýchľovač umožňuje pohyb častíc takmer v rýchlosti svetla. Stavba za viac ako tri miliardy EUR prináša nové poznatky o fyzikálnych procesoch po vzniku vesmíru.

V tomto nádhernom meste nájdete toho ešte oveľa viac a všetko je na dosah. Stačí dobrá kondícia a chuť prechádzať sa. Na rýchle zorientovanie sa: na ľavej strane jazera, nemôžete prehliadnuť fontánu Jet d´eau a vo výške týčiacu sa katedrálu. Je tu aj množstvo príležitostí na oddych, usadíte sa na trávniku v anglickej záhrade a pozorujete pulz mesta. Celá bling-bling Ženeva, jazero i panoráma Álp je vám na dohľad. Mesto ponúka i ďalšie zelené parky ako napríklad La Grange a Eaux - Vives Všetky tieto miesta vytvárajú malebnú atmosféru mesta.

Pre milovníkov luxusných nákupov odporúčam ulicu Rue du Rhône a pre milovníkov dobrej kávy či dobrého jedla už spomínané námestie Bourg du Four, ktoré je tiež stretávacím miestom tohto mesta.

Na pravej strane jazera sa môžete ubytovať v jednom z luxusných hotelov:-) Vyberať si môžete medzi Le Richemond, Beau Rivage, Mandarin Oriental, Kempinski, Four Seasons, či Prezident Wilson. Samozrejme, dajú sa nájsť aj lacnejšie alternatívy, v okrajových častiach Ženevy. Je možné využiť blízkosť hraníc s Francúzskom, kde je ubytovanie podstatne lacnejšie. Prechod zo Ženevy do Francúzska by som vzdialenosťou porovnala akoby ste chceli prejsť z Bratislavy do Hainburgu.

Pravá strana jazera, s mojou nerozlučnou spolužiačkou z gymnázia - autorkou mnohých fotografií

Ak prichádzate do Ženevy autom, odporúčam parkovať hneď pri moste Mont Blanc, kde ste priamo v centre diania. Most cez rieku Rhône bol postavený v roku 1862, meria 250 metrov a spája pravú (Bains des Pâques) a ľavú stranu mesta (Jet d´eau). Známy maratón UNICEF má cieľ práve na tomto moste. Namiesto pešej chôdze po moste môžete zvoliť i plavbu lodným žltým taxíkom, ktorý vás prevezie z jednej strany na druhú za 3 CHF.

Most Mont Blanc (Katarína Husáková)

Mesto si zamilovali aj mnohé známe tváre z umeleckého sveta a vybrali si ju pre život, medzi inými Alain Delon, Charles Aznavour, Yoko Ono. Ženevu veľmi rada navštevovala i rakúska cisárovná Sissi a paradoxne tu bola v roku 1898 zavraždená. Počas svojej návštevy v Ženeve bola ubytovaná v hoteli Beau Rivage. Jedného dňa plánovala cestu parníkom zo Ženevy do Montreux. Počas chôdze po nábreží, smerom k prístavu, ju bodol pilníkom do srdca taliansky anarchista. Vrah si ju vybral úplne náhodne, chcel zavraždiť niekoho z vyššej spoločnosti. Sissi bola v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Za zmienku stojí ďalšia prepojenosť so Slovenskom, v podobe grófky Irmy Sztárayovej, ktorá jej robila spoločníčku i poskytovala prvú pomoc. Jej rodným mestom boli slovenské Sobrance. Socha na počesť cisárovnej sa nachádza oproti hotelu Beau Rivage.

Socha cisárovnej Sissi (Soňa Fröhlichová)

V Ženeve žije a pracuje veľa Slovákov, máme tu i Stálu misiu SR pri OSN. Mnohí Slováci pracujú v renomovaných firmách na významných postoch. Stretla som Slovákov, ktorí sem prišli mladí, bez skúseností a kontaktov, napriek tomu sa uchytili. Založili si rodiny a Ženeva sa stala ich druhým domovom.

s kamarátkou Marcelou (Soňa Fröhlichová)

Už píšem tento blog niekoľko dní, snažím sa nezabudnúť na nič podstatné a vždy ma napadne niečo nové a nové, čo by bola škoda nespomenúť. Pri príprave blogu som sa dozvedela aj nové zaujímavé skutočnosti o tomto meste. Takže viac už v druhej časti blogu o Ženeve, na ktorý pevne verím si opäť nájdete čas a zachováte mi vašu priazeň...