Uvoľňovanie opatrení pre koronavírus vo Švajčiarsku.

Na COVID-19 je vo Švajčiarsku pozitívne diagnostikovaných 27 469 ľudí a evidovaných 1393 úmrtí. Vykonalo sa 216 400 testov, z nich 15% bolo pozitívnych. Najviac postihnuté kantóny sú Ticino, Vaud a Ženeva.

Voľné pokračovanie môjho blogu Podcenilo Švajčiarsko koranavírus?

Švajčiarsko pravdepodobne prekonalo vrchol epidémie Covid-19, uviedol dňa 14. apríla 2020 Federálny úrad pre verejné zdravie. Počet kontaminovaných sa síce naďalej zvyšuje, ale nárast pozitívnych prípadov v rámci porovnávania v jednotlivých dňoch klesá. Aj preto rastie tlak na oživenie hospodárstva, zamestnávatelia sa zhodujú v tom, že momentálnou prioritou je zachovanie pracovných miest. Armáda už uvoľňuje určitý počet do služby povolaných vojakov. Opatrenia zamerané na boj proti koronavírusu sa budú postupne zmierňovať v troch etapách, pričom prechod z jednej etapy do druhej bude podmienený úspešnosťou predchádzajúcej etapy.

27. apríla začnú v normálnom režime ordinovať všetky ambulancie, vrátane zubárov, fyzioterapeutov a masérov. Salóny začnú poskytovať kadernícke, masážne, tetovacie a kozmetické služby. Taktiež sa otvárajú obchody pre domácich majstrov, záhradné centrá a kvetinárstva. Čo sa týka školstva, ako prvé sa otvoria škôlky.

11. mája by sa mali vrátiť do škôl všetky školopovinné deti. Otvoria sa obchody a trhy.

8. júna predpokladajú začať výučbu na stredných a vysokých školách. Otvoria sa múzeá, zoologické a botanické záhrady i knižnice.

Zatiaľ otázne zostávajú reštaurácie a bary. V najlepšom prípade sa otvoria v poslednej etape alebo až v júli/auguste. Zrušené sú letné festivaly Paleo v Nyon a Jazz festival v Montreux.

Prezidentka republiky i vláda opätovne upozorňujú na dodržiavanie hygienických pravidiel. Vydávajú rôzne odporúčania, vyhýbajú sa však príkazom a zákazom. Švajčiarsky občan viac-menej odporúčania rešpektuje. Vláda nepredpokladá ani naďalej povinné nosenie rúšok. Aj tak vás pri vstupe do každej lekárne upozorní oznam: Rúšky a teplomery nemáme.

V rámci každodenného sledovania hlavných správ, veľmi pozitívne na mňa pôsobí skutočnosť, že politici, lekári i ekonómovia, reagujú na rozličné situácie v boji s koronavírusom vo vzájomnej zhode. Samozrejme, že môžeme pokračovať v úvahách typu: Prečo sú ekonómovia a podnikatelia relatívne pokojní? Odpoveďou môže byť finančný príspevok, ktorý vláda vyčlenila na zmiernenie dopadov vo výške 40 miliard švajčiarskych frankov.

Epidemiológ a infektológ Didier Pittet je elitným lekárom v Ženevskej univerzitnej nemocnici i externým pracovníkom Svetovej zdravotníckej organizácie. Jeho vyjadrenia k pandémii v televízii sledujem od začiatku. Keď som si ho "vygooglila" na internete (je to sympaťák), dozvedela som sa veľmi zaujímavé informácie. Ak by ste niekedy rozmýšľali nad tým, kto vynašiel hydroalkoholový gél, odpoveď bude profesor Didier Pittet so svojim tímom.

profesor Didier Pittet (Joël CARASSIO)

Jeho zamestnávateľ ho označuje za "najdrahšieho lekára na svete". On to však zľahčuje. Už v 90-tych rokoch sa intenzívne venoval problematike hygieny rúk. Uvedomoval si, že zdravotnícky personál si umýva ruky niekoľkokrát za hodinu, vždy v trvaní 1-2 minút, aby neroznášal mikróby a baktérie. Tak časté umývanie rúk považoval takmer za nemožné a preto prišiel s vynálezom hydroalkoholového gélu. Vynález odmietol patentovať, nepredal ho farmaceutickým spoločnostiam, ale poskytol Svetovej zdravotníckej organizácii. Odhadované výpočty uvádzajú, že keby tento doktor dostal len 0,1 centa za predanú fľaštičku, jeho príjmy by predstavovali 1,7 miliardy švajčiarskych frankov ročne. Zlé jazyky by teraz mohli povedať, že pán doktor asi nepočítal s pandémiou v roku 2020. Ale tie dobré jazyky povedia" Chapeau Monsieur Pittet".

Hygiena rúk (SALVATORE DI NOLFI/EPA/MAXPPP)

V predchádzajúcom blogu som opisovala svoju osobnú skúsenosť s testovaním na koronavírus. Vyskytli sa u mňa symptómy, partner bol pozitívne testovaný, aj v práci som bola v kontakte s pozitívne testovanými kolegami. Z dôvodu pretrvávajúcich vysokých horúčok som testovanie absolvovala dvakrát, odber krvi tiež dvakrát, tri konzultácie s lekármi, dva testy na prítomnosť protilátok, uskutočnila som niekoľko telefonátov s kantonálnym lekárom. Všetky testy mám negatívne, keby som nemala zvýšené CRP (a to poriadne), budem si myslieť, že som si to celé vymyslela.

Blog som nazvala Podcenilo Švajčiarsko koronavírus? Žiada sa mi odpovedať na túto otázku. Myslím si, že nepodcenilo. Pri zavádzaní opatrení zvolilo svoj vlastný systém a svoje švajčiarske (pomalšie) tempo. S odstupom času sa javí, že Švajčiari to majú aktuálne pod kontrolou.

Moja skúsenosť s testovaním a návštevou lekára je veľmi pozitívna. Zdravotnícky personál pôsobí profesionálne, rozvážne a dôveryhodne. Provizórne testovacie centrá sú veľmi jednoduché ale efektívne a dobre organizované. Od lekára odchádzate s pocitom, že bolo o vás nadštandardne postarané, nechajú vám priestor na otázky, vysvetľujú a usmievajú sa na vás. Otázkou teraz zostáva, koľko ma toto "pseudokoronavírusové dobrodružstvo" bude stáť:-)

Veľmi stručne vysvetlím systém zdravotného poistenia vo Švajčiarsku. Keď som prišla v roku 2011 do Švajčiarska, bolo mojou povinnosťou uzatvoriť do troch mesiacov zdravotné poistenie. Vyberať som si mohla medzi desiatkami súkromných zdravotných poisťovní, s prihliadnutím na rôzne kritériá a predovšetkým výšku mesačnej splátky. Zdravotnú poisťovňu môžem každý rok meniť. Keď som sa na začiatku dozvedela základné informácie o poistení (moja znalosť francúzskeho jazyka bola na úrovni nula), rozhodla som sa, že zostanem zdravá:-) A to sa mi aj doteraz darilo.

Pokúsim sa vysvetliť v číslach. V tomto roku platím každý mesiac splátku 302,60 CHF (prime). Tá závisí od kantónu a veku. Moja spoluúčasť (franchise) je 2500 CHF. Čím menej platím mesačne, tým mám vyššiu spoluúčasť, to je môj prípad. Mesačne teda platím 302,60 CHF a do výšky 2500 CHF si musím platiť všetky vyšetrenia, výkony, lieky, hospitalizácie atď. Ak moje liečebné náklady presiahnu sumu 2500 CHF za rok, ďalšie náklady už platí poisťovňa. Vysvetlila som to veľmi jednoducho, existuje množstvo ďalších špecifických detailov, do ktorých sa nebudem púšťať. Zamotali by sme sa v tom...

Je dobré tiež vedieť, že zavolanie sanitky tu vyjde veľmi draho, cca od 700 do 1500 CHF, v závislosti od kantónu, urgentnosti, či je výjazd v noci, s lekárom atď. Vyššie ceny lekárskych výkonov však zaručujú, že v tejto krajine sa nikto nevyberie k lekárovi bezdôvodne a zavolanie sanitky si veľmi dôkladne zváži. Pre objektivitu treba doplniť, že výška švajčiarskeho platu vo všeobecnosti dovoľuje zvládnuť každému, prípadné výdavky na lekársku starostlivosť. Aj tak sa však neviem ubrániť pocitu, že som si práve minula peniažky na jednu veľmi peknú dovolenku.

Čo mňa trošku zneisťuje v tomto systéme zdravotného poistenia je skutočnosť, že nikdy neviete aký účet vám za niekoľko týždňov príde poštou. Čiže v mojom konkrétne uvedenom prípade, neviem odhadnúť sumu, ktorú budem platiť. Na druhej strane úrazové poistenie i prípadnú liečbu platí zamestnávateľ. A to aj v prípade, že sa vám úraz stane vo voľnom čase.

Rozmýšľam, ako ukončiť blog. Je dôležité, dopriať si malé potešenia a radosti aj v týchto dňoch. Ja som sa vybrala dnes do mestečka Morges, kde mám svojho obľúbeného "chocolatiera" Christiana Boillata. Kúpila som si výbornú čokoládu a ešte lepšie cappuccino, ktoré som si išla vypiť k jazeru. Pred pár dňami som synovi a neveste veľmi odvážne tvrdila, že v júni si tú čokoládu už dáme spoločne. Veru neviem, či to nebude ešte neskôr...

Ženevské jazero (Christian Humbert)

Cestou k autu som sa prešla parkom, kde sú už tulipány v plnej kráse.

Minulý týždeň som objavila nádherné nové miesta pri jazere. Pripomínajú mi našu Karloveskú zátoku pri Dunaji.

Na záver tohto blogu si pomôžem úžasným citátom gréckeho lekára Hippokrata, nazývaného tiež "otcom medicíny" :

Choroby neprídu na nás z jasného neba, ale sa vyvinú z našich každodenných hriechov proti prírode. Keď ich počet prekročí istú hranicu, prepuknú nečakane a prudko.