Jar prichádza k Ženevskému jazeru so sviatkom tulipánov.

V dňoch od 20. marca do 10. mája 2020 sa koná najväčšia kvetinová výstava Sviatok tulipánov (Fête de la Tulipe) vo Švajčiarsku. V idylickom Parku Nezávislosti v mestečku Morges je naplánovaný už jej jubilejný 50. ročník.

Prechádzky pri Ženevskom jazere sú vždy veľmi príjemným trávením času a to v každom ročnom období. Už tu máme niekoľko dní jar a ja som si vybrala na krátku prechádzku malebné mestečko Morges (môžete sa zorientovať v priloženej mape), kde sa príchod jari každoročne nesie v znamení Sviatku tulipánov.

Mapa Ženevského jazera (Wikipedia)

Ťažko ešte predpokladať, v akom rozsahu sa Sviatok tulipánov uskutoční v tomto roku, vzhľadom na pandémiu koronavíru. Dá sa očakávať, že väčšina sprievodných podujatí bude zrušená. Niekoľko dní pred plánovaným otvorením výstavy som veľmi rýchlo, samozrejme s rúškom na tvári, absolvovala malú "špionáž", v akom štádiu sú v októbri vysadené cibuľky tulipánov. Môžem potvrdiť, že koronavírus nenarušil vegetáciu a tulipány sú pripravené rozvinúť sa do svojej najväčšej krásy v priebehu niekoľkých dní. Park je zatiaľ prázdny, pri vstupe je umiestnený oznam, že do parku treba vstupovať maximálne v skupinke 5 osôb a dodržiavať niekoľkometrový odstup. Uvidíme, čo nám prinesú nasledujúce dni, či Švajčiari stále zostanú pri miernejších opatreniach v boji s koronavírom. Môže sa stať, že tulipány zakvitnú i odkvitnú tentokrát bez návštevníkov.

Sviatok tulipánov, MORGES (Soňa Fröhlichová)

Na toto podujatie sa organizátori pripravujú celý rok. Pre tento jubilejný 50. ročník vysadili 190 000 cibuliek z 380 odrôd a druhov tulipánov. Festival tulipánov je sprístupnený zadarmo a trvá sedem týždňov. Samotný park púta pozornosť svojim umiestnením v blízkosti nádherného hradu v historickom centre mesta, ale i panoramatickým výhľadom na Alpy, či pozoruhodnými pamiatkami a vzácnymi stromami (gaštany z roku 1750 a obrie sekvoje).

Morges (Soňa Fröhlichová)

Tulipán sa stal symbolom tohto mesta a začiatkom jari vás sprevádza na každom kroku. Je jedným z prvých kvetov v záhradách a z tulipánov sa viažu i nádherné kytice pri rôznych príležitostiach.

Sviatok tulipánov v Morges (Soňa Fröhlichová)

Tulipány pochádzajú z Číny a cez Turecko sa dostali do Európy. V minulosti boli symbolom bohatstva, v 17. storočí vypukla tzv. tulipánová horúčka, ktorá ceny tulipánov zdvihla do astronomických výšok. Existovali cibule tulipánov v hodnote celého domu.

Dnes už samozrejme tulipán nevymieňame za dom, ale ako symbol jari, či večnej a pravej lásky, nás poteší v záhradke či vo váze.

Tulipán je symbolom Holandska, tulipánovej veľmoci, najväčšieho distribútora a špičky v šľachtení nových odrôd. Holanďania si tento kvet skutočne obľúbili, vypukla tam dokonca "tulipánománia". V Amsterdame sa otvorila prvá tulipánová burza na svete. Názov kvetu je spätý s krajinou polmesiaca, cez ktorú sa tulipán do Európy dostal. Keďže usporiadanie okvetných lístkov pripomína tvar obráteného turbana, z tureckého slova tulbent, cez latinský názov tulipa sme sa prepracovali až k slovenskému názvu TULIPÁN:-)

Tulipán má aj svoj medzinárodný deň, 13. máj. Tulipán si to zaslúži, je jedinečný, ľahko rozpoznateľný, púta svojou krásou a jednoduchosťou a tiež širokou škálou farieb a odrôd.

Ak ste teda milí záhradkári na jeseň nezaháľali a cibuľky tulipánov ste vysadili do záhonov, skaliek či trávnatých plôch, môžete sa už určite tešiť z prevoňanej a farebnej záhradky. Príroda sa prebúdza, hmyz sa vracia, včely a motýle lietajú, kvitnú čerešne a zlatý dážď. Aby som zostala spätá i s regiónom, v ktorom žijem, musím tiež dodať, že aj vinári pracujú usilovne vo svojich vinohradoch.

Je tu proste JARNÁ atmosféra. Neviem ako vy, ale ja mám práve jar zo všetkých ročných období najradšej:-)

Vystihol to krásne aj český spisovateľ Vladislav Vančura svojím citátom, ktorý mi príde v týchto ťažkých časoch ešte aktuálnejší:

Po zime prichádza jar, po beznádeji nádej, po hrôzach noci svitá deň.

Pri prechádzkach v spomínanom parku, vidiac tú kvetinovú nádheru, vždy sa mi vybaví v spomienkach naša bratislavská Flóra. Viem, že sa striedavo konala na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, na výstavisku Incheba EXPO a v Parku kultúry a oddychu na nábreží Dunaja. Mne sa najviac spomienok viaže s tou posledne menovanou, v našom starom dobrom PKO. Svojho času to bola najväčšia kvetinová výstava v strednej Európe. Zlaté časy Flóry si pamätajú návštevnosť až 60 000 ľudí denne. Vystavovali aj pestovatelia zo zahraničia a z pestrej nádhery sa každoročne vyberali víťazné kvety. Usporiadatelia dokonca vymieňali každú noc zvädnuté kvety za čerstvé. O výstavu bol vždy obrovský záujem, návštevníci kráčali pomedzi exponátmi v zástupoch bez možnosti sa zastaviť.

PKO vtedy zažívalo svoju najväčšiu slávu. Nielen moja generácia, ale aj tá staršia, vyrastala na rôznych podujatiach tohto stánku kultúry, zábavy a športu. Ja som v PKO absolvovala Čaje o piatej, tanečnú, Venček, Country bál, Bratislavské džezové dni, množstvo koncertov domácich a zahraničných umelcov ale i zápasy basketbalovej a volejbalovej ligy.

V mojej rodine sa traduje jedna zábavná spomienka na Flóru, odhadujem spojená s rokom 1976. Ja som mala nejakých 10 rokov, môj mladší brat 6, dostali sme sa k lístkom a sami dvaja sme vyrazili z Karlovky na spomínanú výstavu. Rodičia tvrdo pracovali, ani netušili, kam sme sa vybrali. Nejaký fotograf nás oslovil, že nám urobí fotografie pri exponátoch, mne to prišlo "cool", fotky prišli na dobierku a odvtedy sa stali zábavnou súčasťou našich rodinných stretnutí. Keďže som brata aj seba "vyobliekala" ako sa na takúto udalosť patrí, plus móda rokov sedemdesiatych urobili svoje... Veru túto fotku by som na blog určite nepoužila, aj keď by mohla mať svoju historickú hodnotu:-)

Pripájam radšej niekoľko mojich fotiek z predchádzajúcich ročníkov Sviatku tulipánov:

Ukončenie Sviatku tulipánov je veľmi atraktívne pre všetkých záhradkárov. Môžu si zakúpiť nákupnú tašku za symbolickú cenu 10 CHF a vo vopred oznámený deň si prísť osobne vybrať zo zeme cibuľky. Tie potom uskladnia a znovu vysadia na jeseň, ale už vo svojej záhradke.

Keď tak čítam o rozpočte na uvedené podujatie, 500 000 CHF, zahŕňajúc zvukovú a svetelnú show, slávnostnú inauguráciu, nedeľné trhy, alebo dokonca animáciu vo virtuálnej realite, želala by som si len jediné: opäť sa raz poprechádzať v tomto parku a vnímať krásu prírody všetkými zmyslami. Čo myslíte, stihneme to ešte v máji?